国際卓球連盟（ITTF）は22日、2026年第26週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は13選手

男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が2位をキープ。また、松島輝空（個人）も6位で変わらず、トップ10入りを維持した。

ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。張本智に続く3位にはトルルス・モーレゴード（スウェーデン）、4位にはフェリックス・ルブラン（フランス）が入り、上位勢に変動はなかった。

その他の日本勢では、「WTTコンテンダーリュブリャナ」で単複2冠を達成した戸上隼輔（井村屋グループ）が3ランクアップの14位に浮上。2024年6月以来となるキャリア最高位タイを記録した。宇田幸矢（協和キリン）は29位で変動なし、篠塚大登（東都観光バス）は2ランクアップの30位となっている。

また、吉村真晴（SCOグループ）は3ランクダウンの52位、田中佑汰（ファースト）は2ランクダウンの55位となった。

茺田一輝（協和キリン）は1ランクダウンの66位。吉山僚一（日本大）も1ランクダウンの67位となり、及川瑞基（ケアリッツ・テクノロジーズ）は4ランクアップの77位に入っている。

さらに、吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は1ランクアップの87位。坂井雄飛（愛知工業大学）は2ランクアップの88位となり、木造勇人（関西卓球アカデミー）は93位で変動なしだった。

今週は日本勢から13選手が男子シングルスでトップ100入りを果たした。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年6月22日更新）

■トップ100以内の日本男子選手ランキング

2位 （-）：張本智和

6位 （-）：松島輝空

14位（↑ 17位）：戸上隼輔

29位（-）：宇田幸矢

30位（↑ 32位）：篠塚大登

52位（↓ 49位）：吉村真晴

55位（↓ 53位）：田中佑汰

66位（↓ 65位）：茺田一輝

67位（↓ 66位）：吉山僚一

77位（↑ 81位）：及川瑞基

87位（↑ 88位）：吉村和弘

90位（↑ 90位）：坂井雄飛

93位（-）：木造勇人