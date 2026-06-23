国際大会2冠の戸上隼輔がキャリア最高タイの14位浮上 張本智和2位、松島輝空6位でトップ10維持…上位は変動なし｜卓球男子世界ランキング（2026年第26週）
国際卓球連盟（ITTF）は22日、2026年第26週の世界ランキングを発表した。
■TOP100入り日本勢は13選手
男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が2位をキープ。また、松島輝空（個人）も6位で変わらず、トップ10入りを維持した。
ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。張本智に続く3位にはトルルス・モーレゴード（スウェーデン）、4位にはフェリックス・ルブラン（フランス）が入り、上位勢に変動はなかった。
その他の日本勢では、「WTTコンテンダーリュブリャナ」で単複2冠を達成した戸上隼輔（井村屋グループ）が3ランクアップの14位に浮上。2024年6月以来となるキャリア最高位タイを記録した。宇田幸矢（協和キリン）は29位で変動なし、篠塚大登（東都観光バス）は2ランクアップの30位となっている。
また、吉村真晴（SCOグループ）は3ランクダウンの52位、田中佑汰（ファースト）は2ランクダウンの55位となった。
茺田一輝（協和キリン）は1ランクダウンの66位。吉山僚一（日本大）も1ランクダウンの67位となり、及川瑞基（ケアリッツ・テクノロジーズ）は4ランクアップの77位に入っている。
さらに、吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は1ランクアップの87位。坂井雄飛（愛知工業大学）は2ランクアップの88位となり、木造勇人（関西卓球アカデミー）は93位で変動なしだった。
今週は日本勢から13選手が男子シングルスでトップ100入りを果たした。
■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年6月22日更新）
■トップ100以内の日本男子選手ランキング
2位 （-）：張本智和
6位 （-）：松島輝空
14位（↑ 17位）：戸上隼輔
29位（-）：宇田幸矢
30位（↑ 32位）：篠塚大登
52位（↓ 49位）：吉村真晴
55位（↓ 53位）：田中佑汰
66位（↓ 65位）：茺田一輝
67位（↓ 66位）：吉山僚一
77位（↑ 81位）：及川瑞基
87位（↑ 88位）：吉村和弘
90位（↑ 90位）：坂井雄飛
93位（-）：木造勇人