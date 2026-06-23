23日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数152、値下がり銘柄数387と、値下がりが優勢だった。



個別ではＨＰＣシステムズ<6597>がストップ高。Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、ＬｉＮＫＸ<584A>は一時ストップ高と値を飛ばした。ヌーラボ<5033>、ベストワンドットコム<6577>、ＡＨＣグループ<7083>、サクシード<9256>は年初来高値を更新。データホライゾン<3628>、ベルトラ<7048>、インフォメティス<281A>、グローム・ホールディングス<8938>、カウリス<153A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ウェッジホールディングス<2388>、ジェリービーンズグループ<3070>、プログレス・テクノロジーズ グループ<339A>、メディカルネット<3645>、ＧＭＯプロダクトプラットフォーム<3695>など26銘柄が年初来安値を更新。Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、アストロスケールホールディングス<186A>、ＧＯ<581A>、ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ<4169>、Ｋｕｄａｎ<4425>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース