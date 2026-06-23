【激安】「これを見逃す手はない」31円のコロッケに無料の卵！？ “出店拡大”鮮魚＆肉の専門店【気になる！】
鮮魚やお肉、 店舗数が拡大中の専門店に注目。約30種類の魚介を置く鮮魚店では、気軽にできる店員への献立相談や無料の“おろしサービス”。精肉店では先着約20人がもらえる無料の卵に、毎月31円になるビーフコロッケまで！？その魅力を取材しました。
■新鮮でリーズナブルな魚介約30種類
都内の商店街にある鮮魚店。
市場のような売り場は専門店ならでは！まるごと置かれた魚介類が30種類ほど。まだ動いているカニは、1杯約400円です。
お客さんたち
「普通のスーパーで丸々売っていることあまりない」「新鮮なものがたくさんあってリーズナブル」
三枚おろしやお造りなどにしてもらうのは無料です。
お客さん
「選んでおろしてくれるのはすごくうれしい。近くの魚屋さん減っている。ここができてから通っています」
創業100年を超える水産会社が、7年前に地域密着型を目指し立ち上げた鮮魚店。去年には東京と埼玉に2店舗オープンし現在6店舗まで拡大しています。
■「どんな料理にしたらいいかとか全部聞いています」
スーパーではあまり見かけないものも多く「オジサン」や「ホウボウ」の刺し身まで。「タイ」がつく柵だけでもこの種類。
週3回ほど通う常連さんが手に取ったのは「アオダイ」。
お客さん「珍しい。おいしさや魚の種類、どれをとっても魚屋さんのは（質が）違う」
店員が気軽に相談に乗ってくれるのも専門店ならでは。
お客さん「何がおすすめですか？」
店員「きょうは、関いさきってやつ。かなりおすすめ。脂ものって身も厚い」
1400円ほどの"ブランドいさき"をお造りにしてもらったお客さん。
お客さん「今日はこういうものが入っていて、脂の乗りとか。どんな料理にしたらいいかとか全部聞いています」
毎回おすすめを聞くそうです。
■楽して子どもたちとたのしい晩ご飯を
2人の子どものお母さんも。
お客さん「子どもが食べやすいのは…」
店員「絶対おいしいのはマダイ」
お客さん「3匹って多いですか？」
店員「魚好きなら(家族で)3匹がいいかも」
700円ほどのマダイ3匹を塩焼き用に。
お客さん
「わからないから聞いて、さばいてもらって、もう家で焼くだけ。楽したい。」
晩ご飯で子どもたちと楽しんだということです。
■「夕ご飯にちょうどいい」約30種類の総菜
拡大を続ける専門店、続いてはお肉。
都内にある店には、国産の霜降り牛肉や豚の切り落としなど、品ぞろえは実に50種類ほど。その隣には、こだわりの肉を使った総菜が30種類ほど並びます。
お客さんたち
「いい肉が安く買えるのでこれを見逃す手はない」「夕ご飯にちょうどいい。助かります。」
特に人気なのが和牛を使ったローストビーフだそう。実はこの肉の専門店、関西を中心に16店舗を展開。関東には2年前に初進出、4月に神奈川にもオープンしました。
■卵が無料！？ 日替わりの特売品
魅力のひとつは曜日や仕入れによって、"毎日"特売品があること。
常連さんが買っていたのは、この日半額の国産豚のバラ肉。
お客さん
「そんなに安いならもう1枚買おうと、思わず1枚足した。日々値段が違うのがおもしろい。値段が安いから今日このメニューにしようかなと。ここでメニューが決まる」
店独自の"太っ腹なサービス"も。2000円以上買うと、毎日先着約20人が卵1パックを無料でもらえるのです。
お客さん
「卵、今高いのでありがたい。なるべくここに来て買うようにしています」
■肉の日はコロッケが31円に
さらに行列必至なのが、毎月29日「肉の日」セール。100g1000円ほどの国産牛の赤身は約300円に。総菜コーナーにも"激安商品"が。
お客さん
「コロッケ6個ください」
店内で揚げる、1000個限定のコロッケ。牛肉が入っていて、通常1個75円でもお買い得ですが、肉の日には31円に！
お客さん「コロッケってあるだけ？」
店員「まだあります」
お客さん「じゃあ15個」
新婚さんは15個をまとめ買い。これだけ買っても469円。
お客さん
「冷凍してお弁当とかによく使うので買いだめ。お肉屋さんのコロッケって感じで味がしっかりしておいしい」
来年は関東でさらに3店舗オープンする計画があるということです。（6月22日放送『news every.』より）