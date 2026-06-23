鮮魚やお肉、 店舗数が拡大中の専門店に注目。約30種類の魚介を置く鮮魚店では、気軽にできる店員への献立相談や無料の“おろしサービス”。精肉店では先着約20人がもらえる無料の卵に、毎月31円になるビーフコロッケまで！？その魅力を取材しました。

■新鮮でリーズナブルな魚介約30種類

都内の商店街にある鮮魚店。

市場のような売り場は専門店ならでは！まるごと置かれた魚介類が30種類ほど。まだ動いているカニは、1杯約400円です。

お客さんたち

「普通のスーパーで丸々売っていることあまりない」「新鮮なものがたくさんあってリーズナブル」

三枚おろしやお造りなどにしてもらうのは無料です。

お客さん

「選んでおろしてくれるのはすごくうれしい。近くの魚屋さん減っている。ここができてから通っています」

創業100年を超える水産会社が、7年前に地域密着型を目指し立ち上げた鮮魚店。去年には東京と埼玉に2店舗オープンし現在6店舗まで拡大しています。

■「どんな料理にしたらいいかとか全部聞いています」

スーパーではあまり見かけないものも多く「オジサン」や「ホウボウ」の刺し身まで。「タイ」がつく柵だけでもこの種類。

週3回ほど通う常連さんが手に取ったのは「アオダイ」。

お客さん「珍しい。おいしさや魚の種類、どれをとっても魚屋さんのは（質が）違う」

店員が気軽に相談に乗ってくれるのも専門店ならでは。

お客さん「何がおすすめですか？」

店員「きょうは、関いさきってやつ。かなりおすすめ。脂ものって身も厚い」

1400円ほどの"ブランドいさき"をお造りにしてもらったお客さん。

お客さん「今日はこういうものが入っていて、脂の乗りとか。どんな料理にしたらいいかとか全部聞いています」

毎回おすすめを聞くそうです。

■楽して子どもたちとたのしい晩ご飯を

2人の子どものお母さんも。

お客さん「子どもが食べやすいのは…」

店員「絶対おいしいのはマダイ」

お客さん「3匹って多いですか？」

店員「魚好きなら(家族で)3匹がいいかも」

700円ほどのマダイ3匹を塩焼き用に。

お客さん

「わからないから聞いて、さばいてもらって、もう家で焼くだけ。楽したい。」

晩ご飯で子どもたちと楽しんだということです。

■「夕ご飯にちょうどいい」約30種類の総菜

拡大を続ける専門店、続いてはお肉。

都内にある店には、国産の霜降り牛肉や豚の切り落としなど、品ぞろえは実に50種類ほど。その隣には、こだわりの肉を使った総菜が30種類ほど並びます。

お客さんたち

「いい肉が安く買えるのでこれを見逃す手はない」「夕ご飯にちょうどいい。助かります。」

特に人気なのが和牛を使ったローストビーフだそう。実はこの肉の専門店、関西を中心に16店舗を展開。関東には2年前に初進出、4月に神奈川にもオープンしました。

■卵が無料！？ 日替わりの特売品

魅力のひとつは曜日や仕入れによって、"毎日"特売品があること。

常連さんが買っていたのは、この日半額の国産豚のバラ肉。

お客さん

「そんなに安いならもう1枚買おうと、思わず1枚足した。日々値段が違うのがおもしろい。値段が安いから今日このメニューにしようかなと。ここでメニューが決まる」

店独自の"太っ腹なサービス"も。2000円以上買うと、毎日先着約20人が卵1パックを無料でもらえるのです。

お客さん

「卵、今高いのでありがたい。なるべくここに来て買うようにしています」

■肉の日はコロッケが31円に

さらに行列必至なのが、毎月29日「肉の日」セール。100g1000円ほどの国産牛の赤身は約300円に。総菜コーナーにも"激安商品"が。

お客さん

「コロッケ6個ください」

店内で揚げる、1000個限定のコロッケ。牛肉が入っていて、通常1個75円でもお買い得ですが、肉の日には31円に！

お客さん「コロッケってあるだけ？」

店員「まだあります」

お客さん「じゃあ15個」

新婚さんは15個をまとめ買い。これだけ買っても469円。

お客さん

「冷凍してお弁当とかによく使うので買いだめ。お肉屋さんのコロッケって感じで味がしっかりしておいしい」

来年は関東でさらに3店舗オープンする計画があるということです。