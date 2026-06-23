堂安律がXで公開

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表の堂安律が23日、自身のXを更新。森保一監督やコーチ、スタッフ、選手が一堂に会した集合写真を公開した。ファンからはメンバー26人以外の顔ぶれにも熱い視線が注がれた。

森保監督を中央に、サムライブルーのユニホームを纏った選手たちが3列になって並び、その両脇に構えたのはコーチやスタッフたち。各々がカメラに向かって笑顔を見せた。全員が同じ方向に体を向け、見事に統率されて写った1枚だった。

写真をよく見ると、3列目にはサポートプレーヤーの吉田麻也とメンター役の南野拓実がユニホームを纏って写真におさまっている。26人のメンバー外ながら、チームの一員として迎えられたことを象徴するような光景だった。

堂安が公式Xの投稿に「Team Japan」と綴って実際の写真を公開。X上のファンからは吉田、南野が写った構図、さらには、名波浩氏、中村俊輔氏、長谷部誠氏、前田遼一氏ら、元日本代表のレジェンドが集結した豪華なコーチ陣にも反響が続々と寄せられていた。

「右端に凄い背の高い選手いる」

「22番が2人いる」

「そうだよね！コレがフルメンバー」

「南野と吉田にユニホーム姿で参加させてるのアツい」

「選手の左右のスタッフ陣を見ると、超豪華なメンバー！」

「8番が2人いるのがいいね」

「凄い集合写真だなぁ。。。歴代キャプテン2人いるの素敵すぎる」

日本は現在、1勝1分けの勝ち点4でグループFの2位。25日（日本時間26日）のスウェーデン戦で勝つか引き分ければ、自力でのグループ突破となる。



（THE ANSWER編集部）