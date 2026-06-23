◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦 アルゼンチン２―０オーストリア（２２日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２２日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】ＦＩＦＡランク１位で前回覇者のアルゼンチンは同２４位のオーストリアを２―０で下し、２連勝で１次リーグ突破を決めた。前半３８分、左からの折り返しをＦＷメッシが左足で流し込み先制。前半９分にはまさかのＰＫ失敗のミスも、自ら取り返した。メッシはさらに、後半アディショナルタイム５分にも、自らのシュートの跳ね返りを左足で押し込み、２点目。今大会２試合、５ゴール目で初戦のアルジェリア戦でのハットトリックと合わせ、Ｗ杯通算得点を１８に伸ばし、並んでいた元ドイツ代表ＦＷクローゼ（１６点）を引き離し単独トップとなった。メッシは「正直、この勝利は本当にうれしい。苦しみながら、しっかりと勝ち取った一勝であり、この先に向けて安心感を与えてくれる勝利だ」と勝ち点３を喜んだ。

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◆メッシ一問一答

―２試合で５得点について。

「もちろん幸せです。とくに勝利したことをとても喜んでいます。とても厳しい勝利でした。激しい試合になることが分かっていて、集中を切らしませんでした。この結果と予選通過に満足しています。私たちにとって６ポイントを積み重ねることは重要で、より落ち着いた１週間が過ごせます」

―２試合で予選通過が決定。

「もちろん私たちの計画に両方の試合で勝利することは含まれていました。簡単でないことも分かっていました。Ｗ杯では全ての試合が拮抗しています。今日も激しい試合で、私たちも苦労しました。早いプレーを展開し、時にそれができました。しかし、重要なのは予選通過です。もちろん私たちは常に全ての試合で勝つことを目標にしています。私たちはアルゼンチンであり、どんな相手にでも勝利を目指します。今日アルゼンチンはそれをやり遂げました」

―キャリアにおいて毎日が特別な日？

「みんなが同じようにこの経験をしていると思います。このグループでいる時、公式戦であれ親善試合であれ、一緒にいること、競い合うこと、日々の練習を楽しんでいます。そしてファンの皆さんが応援してくれるのを楽しんでいます。神様のおかげで、何度か喜びを届けることができました。これからも続けていきたい。一歩一歩着実に進んでいます。トーナメントは長く、厳しいですが、どんな相手、状況であれ、私たちは毎試合しっかり準備しています。私はいつも通り特別な気持ちでプレーしています。プレーすること、ピッチの中で過ごす時間を楽しんでいます。みんなに喜びを届けられてうれしく思います」