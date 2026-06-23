お笑いコンビ「たくろう」が２３日、都内で行われた「ドミノ・ピザ ブランドリニューアル発表会」に出席した。

２人は”生活者代表”として登壇。普段から「ドミノ・ピザ」を節目で利用しているそうで、きむらバンドは「花見など、みんなで集まっている時に、一個のものを共有する瞬間にお世話になっている。（行事では）９０％以上ピザだった」と告白。赤木裕も現在、列島が沸いているスポーツの祭典に絡めながら「行事ごとがある時に毎回（ピザが）ある。（サッカー）Ｗ杯もそうですし、ＷＢＣもそうだった。芸人の賞レースもピザを用意していましたし、思い出と一緒にあった」と愛の大きさを語った。

同社は今回、約１４年ぶりにブランドリニューアル。新ブランドメッセージが「だって好きでしょ？」に変更されたことについて、赤木は「（そう呼びかけられたら）もちろん大好きですし、強気でいいなと思う。女性も『私のことが好きでしょ？』っていう方が僕はありがたい。それくらい強気の方がいい」と明かし、笑わせた。

イベント内では新商品の試食も実施。２人が待つテーブルには、同社のＣＥＯがピザを配達した。Ｍ―１グランプリ優勝ネタに「ＣＥＯ」という単語が出ていたことから、きむらは「我々ビバリーヒルズのネタでＣＥＯとか言っていたんですけど、ほんまに出会えるとは思ってなくて…」と目を丸くした。続けて「一番高級なトッピングをしてもらった気分です」と思わず笑顔がこぼれた。