フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は２３日、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表が１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け２３日（日本時間）に拠点のナッシュビルで公開練習を行ったことを報じた。

番組では同局系メインナビゲーターでサッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗氏を取材。スウェーデンの注意すべき選手をＦＷイサクとＦＷヨケレスとし「２人で完結してしまうシーンがあるんですね、イサクとギョケレシュで。こうなってくると、日本としてはかなり厄介だと思います。なので、ビルドアップのところで簡単に失わない」と解説した。

さらに「守備を固く入ってくるっていうのは想定できると思うので。その時間が続く中で、やはりビルドアップのところ。自分たちがボールを持ったときに失い方は、スウェーデン相手には、その一瞬が命取りになる瞬間が来ると思います」とし、２人が「前に残っているところにボールが行かないっていうのが、一番大事になってくるポイントかなと思いますね」と解説した。

さらにチュニジア戦で日本代表の変化について、ＦＷ上田が２点を決めたことで「面白かったのが、小川選手とか塩貝選手とか、ストライカーの選手たちは、自分も出たいという表情がすごい。やっぱギラギラしてるといいますか」と指摘し、スウェーデン戦のキーマンを「勝つためには、ＦＷの選手たちのゴールというのは必須だと思います。スタメンでも、サブでも、どちらでもいいんですけど…キーになるのは、僕は小川選手じゃないかなと思います」と小川航基を指名し「自分が次、出た時のイメージをピッチを見ながら、常にイメージトレーニングしてるように感じましたし、ストライカーとして、チームに貢献できた。けど、自分のゴールを取らせたい。彼のギラギラした感じが、より上田選手に火をまたつけて。いい相乗効果でチームが強くなると思いますし、彼らが一緒に得点を重ねながら、チームを助けてくれると。彼らが見たいと思っている景色には、届くんじゃないかなと思いますね」とコメントしていた。