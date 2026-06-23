1位は大阪の7得点

森保一監督率いる日本代表は現地時間6月25日にアメリカ・テキサス州ダラスでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第3節スウェーデン戦に臨む。

2試合を終えて1勝1分でF組2位につける森保ジャパン。20日のチュニジア戦ではアジア初のW杯4得点で圧勝した。これで過去7大会合わせて、日本代表が決めたのは全31ゴール。その内訳を得点者の出身地、都道府県別に見ていく。

メキシコ・モンテレイの夜、歓喜の声がこだました。チュニジア戦では4度ネットを揺らし、エースのFW上田綺世は2ゴール。今大会初勝利で3位以上が決定し、決勝トーナメント進出が大きく近づいた。

歴史的な1勝。これで過去7大会も含めて日本代表がW杯で決めたゴール数は31になった。1998年フランス大会、ジャマイカ戦で中山雅史の挙げた1得点から積み重ねてきた。この全31ゴールを得点者の出身地別に分析すると、1位は4得点の本田圭佑がいる大阪。7得点で、稲本潤一（2点）と前田大然も出身だ。

特に関西勢はアタッカー陣が豊富。兵庫が5得点、滋賀が2得点、三重が1得点で合計15ゴールにも上る。全体の48.3%は驚異的な数字と言える。カタールW杯決勝トーナメント1回戦クロアチア戦で1ゴールした前田は「（アタッカーの）数が多かった。関西人が負けず嫌いというのはあると思う」と“県民性”に納得。今大会10番を背負う兵庫出身のMF堂安律らが数字を伸ばすのかが注目される。

一方で今大会は“関東勢”が躍進。上田が2ゴールで茨城が3位タイに浮上し、MF伊東純也が出身の神奈川も計3得点になった。千葉出身の中村敬斗も1ゴールをマークした。さらに今回はMF久保建英ら神奈川出身が6人で最多。関西勢を脅かす存在となりそうだ。

意外な点は、東京がいまだにゼロなこと。DF渡辺剛と21歳FW塩貝健人には“初”ゴールの期待が懸かる。MF鎌田大地が2試合連続ゴール中の愛媛もランキング上位。スウェーデン戦ではどの都道府県が数字を積むのか。W杯だからこその楽しみ方にも注目したい。（FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi）