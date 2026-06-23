台湾プロ野球の人気チアリーダー、汶汶さん（28）が男に刃物で襲われた。犯人は汶汶さんにつきまとっていた50代の男性ファンだった。

23日（日本時間）、台湾のスポーツメディアによると、汶汶さんは最近、非公開イベントの会場で男に刃物で襲われた。首を負傷した汶汶さんは病院に搬送され、緊急手術を受けた。

汶汶さんはスタジオで写真撮影中だったが、男が突然近づき、襲いかかったと伝えられている。犯人は長さ約9センチの刃物で汶汶さんの首を切りつけた。

死者が出てもおかしくない危険な状況の中、現場関係者らの迅速な対応が光った。関係者らは事件発生直後、危険を顧みず刃物を持った犯人に飛びかかり、取り押さえた。もみ合いになる過程で3人が刃物で負傷したという。

手術を受けた汶汶さんは順調に回復していることが分かった。汶汶さんはSNS（ソーシャルメディア）を通じて、「手術は無事に終わり、順調に回復している」とし、「現場ですぐに助けてくださった方々に本当に感謝している」とコメントした。

現地警察の捜査の結果、犯人は長年にわたって汶汶さんにつきまとっていた50代の男性ファンであることが確認された。男は数年間、野球場やイベント会場など汶汶さんが訪れる先々を追いかけ回し、多くの時間と金銭を費やしていたと伝えられている。

警察は犯人を殺人未遂容疑で立件し、21日に検察へ送致した。犯人は送検の際、取材陣のカメラに向かって「汶汶が私をこんなふうにした」と叫ぶなど、興奮した様子を見せた。

犯行を後悔していないのかという取材陣の質問に対し、犯人は「今回の事態の責任はイベント主催者側にある」と述べ、理解しがたい主張を繰り返した。警察関係者は「容疑者は一方的な主張を繰り返している。詳しい犯行動機を明らかにするため、追加の捜査を進める予定だ」と説明した。

汶汶さんが所属する球団「中信ブラザーズ」は、チアリーダーの安全確保のため、警備人員の増強や私的イベントへの参加禁止などの措置を講じると明らかにした。また、ファンと直接会って交流していた出退勤時のファンサービスも当面中止することにした。