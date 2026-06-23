『愛の不時着』リアル夫婦ソン・イェジン、夫・ヒョンビンと密着した夫婦2ショットを連投「ものすごく幸せそう」
『愛の不時着』をはじめとする代表作で幅広い世代から支持される韓国俳優のソン・イェジン（44）が21日、自身のインスタグラムを更新。夫・ヒョンビンとの仲むつまじい夫婦2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】『愛の不時着』リアル夫婦ソン・イェジン＆ヒョンビンの密着夫婦2ショット ※13枚目から
ソン・イェジンは、17日から旅行の写真を複数枚ずつ投稿しており、22日の投稿で「The end of the trip」と、“旅行投稿”の最後を迎えた。その中で「The 4th day of the trip」とつづられた投稿では、ヒョンビンの腰に手を回して満面の笑顔を見せる夫婦2ショットを披露している。
夕日に輝く海を背景に捉えられた写真は夫婦ともにラフな装いで、楽しげな旅行の様子が伝わるショットとなっていた。
ほかにも、長男（3）との親子2ショットも多数投稿されており、友人らとつかの間のリフレッシュ時間を満喫したことがうかがえる。
この投稿に「ものすごく幸せそう」「まだドラマが続いているような感覚」「幸せいっぱいの写真」「ヒョンビンが大きすぎるのか、イェジンさんが細すぎるのか、もぉもぉめちゃくちゃエモい」「見ているこちらまで楽しくて幸せになる」などと、世界中から多くの反響が集まっていた。
ソン・イェジンは、2022年3月、『ザ・ネゴシエーション』や『愛の不時着』で共演したヒョンビンと結婚。同年11月に第1子となる男児が誕生した。
【写真】『愛の不時着』リアル夫婦ソン・イェジン＆ヒョンビンの密着夫婦2ショット ※13枚目から
ソン・イェジンは、17日から旅行の写真を複数枚ずつ投稿しており、22日の投稿で「The end of the trip」と、“旅行投稿”の最後を迎えた。その中で「The 4th day of the trip」とつづられた投稿では、ヒョンビンの腰に手を回して満面の笑顔を見せる夫婦2ショットを披露している。
ほかにも、長男（3）との親子2ショットも多数投稿されており、友人らとつかの間のリフレッシュ時間を満喫したことがうかがえる。
この投稿に「ものすごく幸せそう」「まだドラマが続いているような感覚」「幸せいっぱいの写真」「ヒョンビンが大きすぎるのか、イェジンさんが細すぎるのか、もぉもぉめちゃくちゃエモい」「見ているこちらまで楽しくて幸せになる」などと、世界中から多くの反響が集まっていた。
ソン・イェジンは、2022年3月、『ザ・ネゴシエーション』や『愛の不時着』で共演したヒョンビンと結婚。同年11月に第1子となる男児が誕生した。