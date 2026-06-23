たくろう赤木、ドミノ・ピザイベントでクイズに正解も贈られたのは拍手だけ「1年間無料みたいなことは」
お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が23日、都内で行われた宅配ピザチェーン『ドミノ・ピザ』のブランドリニューアル発表会にゲストとして参加した。
【写真】おいしそう！ピザをほおばるきむらバンド
イベントでは、目隠しをして赤木がリニューアルする商品と従来の商品を当てることに。見事に正解した赤木だったが贈られたのは拍手だけ。喜びながらも赤木は「当てたら1年間無料みたいなことはないのかな…」とおねだりしたが、残念ながら実現せず。きむらから「ただただおいしいピザを食べたんだからないよ。十分、得してる」とツッコミを入れていた。
発表会では、約14年ぶりとなるブランドリニューアルを発表。あわせて一部商品の値上げの実施なども告知された。
【写真】おいしそう！ピザをほおばるきむらバンド
イベントでは、目隠しをして赤木がリニューアルする商品と従来の商品を当てることに。見事に正解した赤木だったが贈られたのは拍手だけ。喜びながらも赤木は「当てたら1年間無料みたいなことはないのかな…」とおねだりしたが、残念ながら実現せず。きむらから「ただただおいしいピザを食べたんだからないよ。十分、得してる」とツッコミを入れていた。
発表会では、約14年ぶりとなるブランドリニューアルを発表。あわせて一部商品の値上げの実施なども告知された。