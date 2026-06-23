お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実（51）が22日放送のABCテレビ「吉田徳井の大予言」（月曜深夜0・00）に出演。魅了される女性について語った。

同期のブラックマヨネーズ・吉田敬とともにMCを務め、未来を見通そうと集結した3人の“予言”を聞きながら議論する新番組。この日は「恋愛」をテーマにさまざまな未来予想が繰り広げられた。

カーネーション・吉田結衣が「かわいいだけの女がモテる時代は終わり、新たなモテ基準が生まれるだろう」と予言。「加工、メイク、整形…今カジュアルにできることがめちゃくちゃ多くなったことで、みんなかわいくなれる」とし、かわいいは当たり前となり別のモテ基準として「おもしろい女がモテる時代がくる」と持論を展開した。

徳井は見た目以外で女性にひかれる部分を「LINEの言葉遣いで“気持ち”を“心持ち”って言うとか…。知的さかもしれん」と話し、「俺、ハッカーとかと付き合ってみたいねん」と告白。「普通にデートしてるけどコイツ、ハッカーなんや…と。ハッキングやり出したら、俺なんか到底勝ち目ない。銀行のマザーコンピューターとかに忍び込めるんや…とかにちょっと興奮するねん」と独特の感性を披露し、爆笑を誘った。

「確率論とかしゃべってる女性も魅力的やもんな。だからオモロイ、じゃなく理数の女性がモテるんちゃう？」と新説を提示したブラマヨ・吉田に、徳井は「今まで男性の分野とされていたものを女性がやると、よりグッとくるんかもしれん」と続いた。カーネーション・吉田は「となると、オモシロもそこにあてはまる」と、芸人をはじめお笑いの中心が男性だとされていたこれまでの常識を重ねた。

徳井は「確かにな。それでいくと結果的に、将来は中身男の女の人がモテていくんかもな。俺ら世代は死んでからやわ。100年後とか」とまとめ、カーネーション・吉田も納得していた。