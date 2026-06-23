【フィラデルフィア（米ペンシルベニア州）＝平島さおり】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２２日（日本時間２３日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｊ組のアルゼンチン（世界ランキング１位）はオーストリア（同２４位）を下して１次リーグ突破を決めた。

（世界ランキングは１１日時点）

アルゼンチン２―０オーストリア

初戦でハットトリック（１試合３得点）を達成したアルゼンチンのメッシが２得点の活躍。３８分に先制点を決め、終了間際に加点してチームを１次リーグ突破に導いた。メッシはＷ杯通算得点を１８に伸ばし、歴代単独１位となった。オーストリアは高さを生かして攻めたが決めきれなかった。

善戦も及ばず

ライプチヒ（独）などで手腕を発揮した知将ラングニック監督が率いるオーストリアは、善戦及ばなかった。序盤からコンパクトに陣形を保って前回王者と渡り合ったが、決定機は相手ＧＫのＥ・マルティネスに阻まれた。指揮官は「チームのパフォーマンスには全体的に満足している。引き分けで終わってほしかった」と悔しがった。

ＰＫ外しても「彼は全く動揺していなかった」

まさかのＰＫ失敗も、阻まれたシュートも、大記録達成の布石だったのだろうか。アルゼンチンのメッシが２得点を挙げてＷ杯通算得点記録を塗り替え、個人としての最多勝利数も単独１位となる１８に更新。またも金字塔を打ち立てた。

開始早々に得たＰＫのチャンス。いつも通りにボールをセットし、いつも通りのフォームで左足を振ったように見えたが、狙い澄ましたシュートは、わずかに右側に外れた。２０分頃に放ったシュートは相手ＧＫの好セーブにあい、３０分頃のシュートも相手ＤＦの必死のブロックに阻まれた。

だが「彼は全く動揺していなかった」とマカジステル。３８分、左サイドを上がったメディナからのクロスを味方がスルーし、その後方からＧＫの反応とは逆の方向に流し込んだ。終了間際にはゴール前で自らのシュートの跳ね返りを蹴り込み、一人一人、仲間たちと抱き合った。

母国の英雄マラドーナでも成しえなかった連覇を目指す今大会。大きな重圧があるはずだが、全てを勝ち得てきたメッシの表情は、Ｗ杯でプレーする喜びと充実感にあふれている。

「何よりもこの勝利を喜びたい。私は今この瞬間を楽しんでいる」とメッシ。これで今大会は２試合で計５ゴール。Ｗ杯連続得点記録も歴代１位に並ぶ６試合に伸ばした。今月２４日に３９歳になるレジェンドは、今後どんな物語を用意しているのだろうか。（星聡）

アルゼンチン・スカロニ監督「ボールを保持できず苦しい展開もあったが、我々には耐え抜く術（すべ）がある。レオ（メッシ）のプレーには満足している。レオはプレーしなくてはいけない」

オーストリア・ラングニック監督「メッシが別格の存在であることは分かっていたが、今日、彼自身が改めて最高の選手であることを証明した。とはいえ、２失点目は我々の責任だ」