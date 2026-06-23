直木賞作家、エッセイの名手としても知られる佐藤愛子さんが、4月29日、老衰のため都内の施設で逝去されました。102歳でした。

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葬儀についてはGW中に、自宅でひっそりとおこなわれたといいます。佐藤さんを見送った娘の響子さんと孫の桃子さんに、お二人にとっての「母」「祖母」を語っていただきました。

『週刊文春WOMAN 2026夏号』より、一部を抜粋の上ご紹介します。



佐藤愛子さん。

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出棺はロッド・スチュワート

響子 亡くなる3日前、施設から「血圧がすごく低くなっている」と連絡があり、夫と駆けつけました。「おばあちゃん、私だよ。わかる？ 響子だよ」と声をかけると目を開けて、目でうなずいて、すぐに目を閉じました。

次の日はずっと手を握っていました。以前から母は、「死ぬ時は手を握っていてちょうだいね」と言っていましたから。一度だけ握り返してきたのですが、目を開けることはなく、いったん家に帰ると、翌日の29日午前10時、亡くなったと連絡がありました。

桃子 GWに自宅で葬儀を済ませました。祖母が座って庭を眺めていたところに祭壇を作り、棺は応接間に置いて。出棺の時は祖母の希望通りロッド・スチュワートの「セイリング」をかけました。

響子 母が「ノンノ」の連載で世界各国を回って書いた『娘と私のアホ旅行』の思い出の曲です。出発の前日、私がロッド・スチュワートの来日公演に行って、興奮冷めやらぬまま、「セイリング」ともう1曲をカセットテープに入れて持って行きました。母の取材用のレコーダーでことあるごとにかけていたら、母も気に入って。

桃子 ずいぶん昔だね。

響子 私が大学2年になる春休み。旅行から帰っても「あれかけて」と言って、そのたびに「懐かしいね、インドの水牛が歩いていた埃だらけの道を思い出すよ」なんて言ってました。

葬儀は家で密葬、斎場は絶対だめ

桃子 北海道の別荘に行った時も、車の中でビリー・ジョエルやビートルズを聞いていました。祖母は70年代の洋楽が好きでしたね。出棺前にはビートルズをかけてほしいということだったので、母に曲を選んでもらって「ばあさん葬式用プレイリスト」を作りました。

響子 ポール・マッカートニーが好きで「ポルマー」って呼んでました（笑）。

桃子 だからポール作曲の曲が多めです。

佐藤さんは90代になって、終活ノートを作り始めたという。『九十歳。何がめでたい』がベストセラーになるなどまだまだ元気で、「終活ブーム」の風潮に乗ってのことだった。「葬儀は家かお寺で密葬、斎場は絶対だめ」が基本で、葬儀に呼ぶ人とハガキで知らせる人のリストも書いた。

響子 10人ずつほどのリストでしたが、だいぶ時間が経っていたので半分近く亡くなっていて。

桃子 参列いただいたのは兄のサトウハチローの孫にあたる方、私の父の親族、あとは編集者の方が2人、ヘアメイクさん、名古屋のお医者さん、元お手伝いさん……。本当に何十年来の古いお付き合いの方ばかりです。

響子 葬儀を近所の方々にも知られたくないということだったので、参列者には「いらっしゃる時は、明るいコートを上に着てきてください」とお願いしたりもしました。

桃子 結果的には、連休で留守にされている家が多くて助かりました。

響子 騒がれたくなかったんです。30年以上前ですが、漫画家の長谷川町子さんの死が1ヶ月後に公表された時、「羨ましい。ああいうのがいいね」と親しかった作家の中山あい子さんに話していました。

桃子 母が喪主として「これだけの方が集まってくださり、故人も喜んでいると思います」と挨拶をしました。泣きながら喋って聞き取り辛い程で、あんな母を初めて見ました。

ストレスで顔半分が動かなくなり……

響子 口が曲がっていたのもあるね（笑）。

桃子 祖母が亡くなった翌日から、突然、母の顔半分が動かなくなったんです。半分固まっていたから、口も相当曲がってました。

響子 突発性難聴などと同じで、強いストレスで発症するんだそうです。飼っていた猫が3月26日に亡くなり、1ヶ月後に母。二つが重なってのことだと思います。

桃子 入院しなくてはいけなかったのですが、連休で、入院先が見つからなかったのもあり、薬を飲みながらの葬儀になりました。

響子 私の中に母の言いそうな言葉のカケラがいっぱいあって、喪主挨拶の時は「顔曲がりの喪主には参ったね」と聞こえてきました。緊張している私を笑わせようとするんです。

桃子 みなさん、涙していました。

響子 出棺の時も一言と言われたので、「おばあちゃん終わったよ、全部終わった。大変な人生だったけど、何もかも終わったからね」と言いました。

棺に納めた手紙と執筆道具

桃子 前の日、ばあさんへ手紙を書いたんだよね。

響子 便箋7枚に書いて、棺に納めました。「いろいろ心配する人だけど、私のことは心配する必要はない、上り調子の時は傲慢になるかもしれないし、下り調子になれば世の中を恨むかもしれない。起伏があるとは思うけど、それが生きるということで、生きることは絶対に諦めないから心配しないでくれ」と書きました。

母のことを書いた『憤怒の人』も渡していなかったのでそれも入れて、母ととても親しかった編集者の方が書いてくださった書評も一緒に納めました。

桃子 葬儀の最後に原稿用紙と鉛筆を納めました。その時、祖母の施設に何度も訪ねてくれた元お手伝いさんが……。

響子 寄せ書きだと勘違いして、何かを書こうとして。違う違う、おばあちゃんが書くためだからって（笑）。

桃子 率先して書こうとしていたね。かなりご高齢の方なんですけど。

響子 棺の母の顔のところに近づいて、「先生、目を開けてくださーい」って言っていたので、「今、目が覚めたら彼女のドアップが目の前にあるから怒るだろうなー」と思いながら聞いてました（笑）。

「みなさんが祝ってくれてるよ」「本当にありがたいねえ」

桃子 亡くなったことは5月15日に公表しました。私は「婦人公論」で「うちのばあさん102歳」というコミック＆エッセイを連載していて、祖母が「ホームに入居中」となっている。それだと噓になってしまうので、発売日に公表することにしました。

あわせて響子さんと桃子さん連名のコメントも発表された。〈最後まで多くの方に声援を頂いた102年でした。（略）「本当にありがたいねえ」本人の最後の言葉です。心より感謝申し上げます〉と締めくくられている。

響子 去年の11月、母の102歳の誕生日に施設の職員さんや入居者の方々が祝ってくださり、また祝福のファンレターも届いていたから私が「みなさんが祝ってくれてるよ」と言ったんです。そしたら「本当にありがたいねえ」って。これは母の読者への最後の言葉だから、どうしてもお伝えしなくてはと思ったんです。

童女のような顔で「なあに？」と

桃子 亡くなる1週間前あたりから、祖母はどんどん弱っていきました。血圧が低くなっているという連絡より前、施設を訪ねた母が少し落ちこんだ様子で帰ってきたんです。「おばあちゃん、虚空を見つめて、口きかなかった」と言ってました。

響子 突然、どこともなく指をさしたりして、かと思ったらパンパンと手拍子を。またどこかを指でさす。そんな様子だったんです。

桃子 その日に発した言葉が「痛い」と、あと何だっけ？

響子 「なあに」だね。母はベッドにいて、足は床に下ろしていました。それに気づかず踏んでしまったら、「痛い」って。「ごめんごめん」と謝って、「今日は『痛い』しか聞いてないよ」と私が笑って、夫も笑いました。何か愉快なことが起こったことはわかったんですね、母が「なあに？」と言って笑ったんです。

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他にも、認知症によって佐藤愛子さんに起こった変化、娘・響子さんに残った罪の意識…などが語られた記事全文は『週刊文春WOMAN 2026夏号』で読むことができます。

（矢部 万紀子／週刊文春WOMAN 2026夏号）