犬から尊敬される人の特徴4つ

愛犬に愛されるだけでなく、尊敬もされる飼い主になりたいと考える人もいるでしょう。では、犬に尊敬されるにはどのようなことが求められるのでしょうか。ここでは、犬から尊敬される人の特徴を4つご紹介します。

1.常に冷静

犬は、些細なことで怒鳴ったり慌てたりする人に対し、恐怖や不安を感じます。当然、そのような人を信頼するのは難しく、「この人についていきたい」という尊敬の念を抱くこともできません。

反対に、たとえ予想外のことが起きても、感情的にならずに適切な対応ができる人に対しては信頼を寄せ、一目置くようになります。つまり、どのような場面でも常に冷静に振る舞える人は、犬から尊敬されやすいのです。

2.頼りになる

いざというときに頼りになる人は、犬から深く尊敬されます。

日々の生活の中で、犬も怖いことや不安なこと、困ったことに遭遇する場面があります。そんなときに適切に対処し、自分を守ってくれる人は、犬にとって頼れる存在です。

そのような人に自分を守り導いてもらう経験を重ねるうちに強い信頼感が生まれ、それが深い尊敬へとつながっていきます。

言うまでもなく、いざというときに焦って取り乱してしまう人は、犬に頼りなく映るため、尊敬されるのは難しいでしょう。

3.ルールが一貫している

昨日は許された行動が今日は叱られると、犬は混乱してしまいます。また、気分によって態度を変える人に不信感を抱くこともあります。

犬が安心して行動するためには、飼い主さんの「よいこと」と「ダメなこと」の基準が変わらないことが大切です。ルールが一貫していることは、犬の安心感だけでなく、飼い主さんへの信頼感にも直結します。

そして、決してそのときの気分に流されることなく、ルールを貫く姿勢は、犬からの尊敬を得ます。

4.甘えさせても甘やかさない

「甘えさせる」のと「甘やかす」のは、似て非なるもの。前者は、愛情や安心感を求める気持ちを満たすことで、犬の心の安定に不可欠です。後者は、どんなわがままも無条件に通してしまうことを指します。

ただ甘やかすだけの人は、犬に「何でも言うことを聞いてくれる都合のいい人」と認識されがちです。

犬から尊敬される人は、愛情深く甘えさせながらも、決して甘やかしません。「ダメなものはダメ」と毅然とした態度を貫くからこそ、犬は信頼を寄せ、尊敬するようになります。

頼りにされているかどうかを見極める方法は？

犬から尊敬される人の特徴に当てはまっているようだけれど、本当に愛犬に頼りにされているのか気になる…。そんなときは、普段の愛犬の仕草や行動を観察してみましょう。ここからは、愛犬に頼りにされているかどうかを見極める方法をご紹介します。

お尻をくっつけてくるか

犬が飼い主さんにお尻をくっつけて座ったり、寝そべったりすることがあります。このとき、飼い主さんに対して背中を向けることになりますが、犬は信頼していない相手には、無防備な背中をむやみに見せません。背後から何をされるか分からないからです。

そのため、飼い主さんがリラックスしているときに愛犬がそばへやってきて、お尻をくっつけてくつろぐのは、信頼している証拠と言えます。無防備な背中を任せられるほど、飼い主さんを頼りにしているのです。

リラックスしてお腹を見せるか

犬にとってお腹は、急所のひとつです。その急所であるお腹をリラックスした様子で大胆にさらけ出すのは、飼い主さんを100％信頼しているからにほかなりません。

特に、飼い主さんのそばでお腹を見せて爆睡しているときは、警戒心ゼロの状態です。「何があっても守ってもらえる」と、飼い主さんを心から頼りきっています。

不安なときにそばに来るか

雷や花火の音が聞こえたなど、愛犬にとって不安なことがあったときに、真っ先に飼い主さんのところへやってくるのは、深い信頼を寄せているからこその行動です。

とっさの行動には本音が表れやすいものですので、「この人のそばにいれば安全」「守ってもらえる」と、心から飼い主さんを頼りにしているのでしょう。いわば、飼い主さんは愛犬の安全基地なのです。

まとめ

今回は、犬から尊敬される人の特徴を4つご紹介しました。犬の場合、尊敬の土台には信頼があるため、まずは愛犬に信頼されることが大切です。

もし愛犬に頼りにされているかどうかが気になる場合は、「お尻をくっつけてくるか」「リラックスしてお腹を見せるか」「不安なときにそばに来るか」をチェックしてみてくださいね。