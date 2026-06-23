任天堂は、Nintendo Switch用ソフト『リズム天国 ミラクルスターズ』の体験版配信を開始した。あわせて、かまいたちが本作をプレイするCMのロングバージョンも公開された。

【画像あり】体験版で遊べる「輪くぐり」「リズム脱毛」のスクリーンショット

体験版では、「ひとりで遊ぶ」モードからステージ1をプレイ可能。収録されているリズムゲームは「輪くぐり」「パラソル」「フライングディスク」「アレのエサ」と、それらがごちゃまぜで登場する「リミックス1」だ。また「みんなで遊ぶ」モードからは、最大4人で楽しめる協力リズムゲーム「リズム脱毛」を遊ぶことができる。

「輪くぐり」は、輪っかをくぐるタイミングでAボタンを押すというシンプルな操作のリズムゲーム。「パピプペポ」の合図に合わせ、「ポ」のタイミングでジャンプをするとうまく飛ぶことができる。

各リズムゲームには「練習」モードが用意されており、練習中にYボタンを押し続けると、正解のパターンを確認できる。なお「リミックス」については練習なしで本番が始まる仕様となっている。

「リズム脱毛」は、毛が生えるリズムを覚えてそのリズムをマネするようにボタンを押す協力プレイ向けのリズムゲーム。誰かが失敗した際には、他のプレイヤーが同じリズムに挑戦して助けることもできる。

体験版のセーブデータは製品版に引き継ぐことが可能で、体験版でステージ1をクリアしていれば、製品版ではステージ2から遊べる。体験版はNintendo Switch、Nintendo Switch 2のどちらでも対応する。

製品版には、ひとりで遊べる新作リズムゲームが80種類以上、最大4人で協力や対戦ができるリズムゲームが30種類以上収録される。さらに、ひとりで遊ぶリズムゲームを進めることで解放される特別なモード「ビートスペル」など、多彩なコンテンツが用意されている。

あわせて公開されたCMロングバージョンでは、かまいたちが「ひとりで遊ぶ」リズムゲームから「下ごしらえ」、「みんなで遊ぶ」リズムゲームから「おやつ」、そして体験版収録の「リズム脱毛」より難易度の高い「リズム脱毛2」をプレイしている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）