「ニコるんの人柄素敵すぎる」藤田ニコル、お笑い芸人の親友をサポート！ 「友達思いで優しいです」
モデルでタレントの藤田ニコルさんは6月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑い芸人の親友を明かしました。
【投稿】藤田ニコル、お笑い芸人の親友とは？
「誕生日プレゼントとして、1人でも多くの方にフォローしていただけたら嬉しいです ご協力よろしくお願いします」とのことです。また、「山本さんお誕生日おめでとう」とコメントした人には、自身が“なるべくいいねしに行きます”とも伝え、親友思いの優しい姿勢を見せています。
ファンからは、「山本さん誕生日おめでとうございます」「番組も見てました」「にこるんの友達思いで優しいです」「親友なんですね」「こんなにお祝いされるのすごい嬉しいだろうなぁ」「達成できますように」「えー！！にこるんにいいねもらえるの！！」「今からフォローしてきます」「ニコるんの人柄素敵すぎる」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
【投稿】藤田ニコル、お笑い芸人の親友とは？
「えー！！にこるんにいいねもらえるの！！」藤田さんは「私の親友、タイムマシーン3号の山本浩司が今日47歳のお誕生日です」と投稿し、お笑いコンビ・タイムマシーン3号の山本浩司さんの「今、ラヴィット! の企画でXのフォロワーを増やすチャレンジをしているみたいで…！」という投稿をリポスト。
ファンからは、「山本さん誕生日おめでとうございます」「番組も見てました」「にこるんの友達思いで優しいです」「親友なんですね」「こんなにお祝いされるのすごい嬉しいだろうなぁ」「達成できますように」「えー！！にこるんにいいねもらえるの！！」「今からフォローしてきます」「ニコるんの人柄素敵すぎる」と、祝福の声が多く上がりました。
山本さんの催促に「恥ずかしくなってきた」同日の別投稿では「もうちょっとだ！！ニコるん！！もっともっと拡散頼む！！！！」という山本さんの投稿を引用し、「そう言われると なんか恥ずかしくなってきた....」とつづった藤田さん。コメントでは、「にこるんの恩恵にあやかりまくる山本さん」「気持ちは分かる気がする」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)