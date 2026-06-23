「神から贈られた奇跡」メッシ、圧巻の2戦5発　38歳が魅せる“衰え知らずの得点力”に母国記者も感嘆「別惑星の住人のような常軌を逸した活躍」【W杯】

奇跡と言うべき感動的な活躍を続けているメッシ(C)Getty Images

まさに“メッシ劇場”だ。

現地時間6月22日、アルゼンチン代表は北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグJ組2節で、オーストリア代表と対戦。大黒柱であるリオネル・メッシの2ゴールで2-0と勝利し、堂々の決勝トーナメント進出を決めた。

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アルジェリア代表との大会初戦でいきなりハットトリックをやってのけ、千両役者っぷりを世界に見せつけた10番は、この試合でも圧倒的な存在感を放った。

開始早々の9分に得たPKこそ失敗したメッシだったが、「気を緩めるわけにはいかなかった」と38分にチアゴ・アルマダからの絶妙なグラウンダーのクロスを正確なダイレクトシュートで沈めて先制点をゲット。どこか重苦しかった場内の空気を一掃。一気にボルテージを高めさせた。

オーストリアがボールを支配する時間が続いた試合の終了間際にもメッシは魅せる。後半アディショナルタイム5分、レアンドロ・パレデスからのパスを敵エリア内で受けると、華麗な持ち出しで相手DFとGKをかわしてシュート。一度はゴール前に立っていた相手に弾かれたものの、すかさず反応。最後は黄金の左足でゴールネットを揺らした。

たった一人で試合を変えてしまったメッシは、元ドイツ代表のミロスラフ・クローゼ氏（16点）を抜き、W杯歴代最多スコアラーとなった。

明後日で39歳となるが、いまだ衰え知らず。その異次元の得点力には、母国メディアすらも感嘆の言葉を漏らしている。