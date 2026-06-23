スタイルの良さが際立っていると思う「30代男性俳優」ランキング！ 2位「竹内涼真」、1位は？
All About ニュース編集部は6月2日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「30代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「スタイルの良さが際立っていると思う30代男性俳優」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、竹内涼真さんです。
現在33歳の竹内さんは、ドラマや映画のみならず、バラエティー番組やテレビCMにも引っ張りだこ。モデル出身ということもあり、端正な顔立ちと187cmのスタイルは業界内でも際立っています。2026年には主演ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）の見逃し再生数が、テレビ朝日史上最高記録を更新。2026年6月に開幕する「FIFAワールドカップ2026」の日本テレビ系スペシャルナビゲーターにも就任するなど、常に絵になる抜群のスタイルが注目されています。
アンケートでは、「高身長で顔が小さくスタイルの良い方だと思います。何を着てもスタイルの良さが分かる方だと思います」（50代女性／埼玉県）、「テレビやドラマで見ていて、とにかくスタイルが良いなと思って見ていました。身長が高くて手足も長く、どんな服でもかっこよく着こなしている印象」（30代男性／兵庫県）、「ネトフリの10DANCEを見て、足が長すぎる！と感じました」（40代女性／宮城県）、「高身長に加えて小顔で手足が長く、スーツ姿やモデルのような着こなしが映えるため、スタイルの良さが際立っていると思うからです」（60代男性／愛知県）などのコメントが寄せられました。
栄えある1位は、岡田将生さんでした。
1989年生まれの岡田さんは、2006年から芸能界で活躍。俳優業では映画『重力ピエロ』やNHK大河ドラマ『平清盛』などに出演し、2024年の映画『ラストマイル』では「第48回 日本アカデミー賞」の優秀助演男優賞を受賞しました。柔らかな雰囲気がありながらも、身長は181cmとスタイルの良さも抜群。高い演技力に加え、どんな衣装も着こなすスタイルからも目が離せません。
回答者からは、「以前、モデルとして雑誌に載っている姿を見たことがあり、そのバランスの良さに驚きました。顔が小さく、全身のシルエットがとてもきれいで、どの角度から見てもスタイルの良さが際立っていると感じました」（40代女性／兵庫県）、「筋肉つけて鍛えてるイメージはないですが、細マッチョなのでしょうか、モデルさんのようになんでも着こなしてバランスが良いと思います」（50代女性／宮城県）、「顔が小さくて骨格が綺麗だと思う」（30代女性／北海道）、「180センチ以上あってスタイル抜群だと思います」（40代男性／東京都）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
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2位：竹内涼真（187cm）／57票
2位にランクインしたのは、竹内涼真さんです。
現在33歳の竹内さんは、ドラマや映画のみならず、バラエティー番組やテレビCMにも引っ張りだこ。モデル出身ということもあり、端正な顔立ちと187cmのスタイルは業界内でも際立っています。2026年には主演ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）の見逃し再生数が、テレビ朝日史上最高記録を更新。2026年6月に開幕する「FIFAワールドカップ2026」の日本テレビ系スペシャルナビゲーターにも就任するなど、常に絵になる抜群のスタイルが注目されています。
1位：岡田将生（181cm）／71票
栄えある1位は、岡田将生さんでした。
1989年生まれの岡田さんは、2006年から芸能界で活躍。俳優業では映画『重力ピエロ』やNHK大河ドラマ『平清盛』などに出演し、2024年の映画『ラストマイル』では「第48回 日本アカデミー賞」の優秀助演男優賞を受賞しました。柔らかな雰囲気がありながらも、身長は181cmとスタイルの良さも抜群。高い演技力に加え、どんな衣装も着こなすスタイルからも目が離せません。
回答者からは、「以前、モデルとして雑誌に載っている姿を見たことがあり、そのバランスの良さに驚きました。顔が小さく、全身のシルエットがとてもきれいで、どの角度から見てもスタイルの良さが際立っていると感じました」（40代女性／兵庫県）、「筋肉つけて鍛えてるイメージはないですが、細マッチョなのでしょうか、モデルさんのようになんでも着こなしてバランスが良いと思います」（50代女性／宮城県）、「顔が小さくて骨格が綺麗だと思う」（30代女性／北海道）、「180センチ以上あってスタイル抜群だと思います」（40代男性／東京都）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)