「外国人並みの等身」竹内涼真、メキシコ滞在ショット公開「今更だけど本当スタイルいい」「かっこいい」
俳優の竹内涼真さんは6月22日、自身のInstagramを更新。滞在中のメキシコでコーヒーショップへ向かうイケメンショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】竹内涼真のメキシコでのイケメンショット
ファンからは、「美味しいコーヒーやさん発掘かな」「最高なコーヒーと最高な景色を」「いい笑顔」「メキシコでコーヒータイム」「幸せそうな笑顔」「外国人並みの等身」「メキシコからの素敵なお写真ありがとうございます」「今更だけど本当スタイルいいわ〜ぁ かっこいいわ〜ぁ」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】竹内涼真のメキシコでのイケメンショット
「幸せそうな笑顔」竹内さんは「私はいつも素晴らしい1杯のコーヒーを飲みたい」と英語でつづり、自身の写真を1枚載せています。サッカー日本代表の応援番組出演のためメキシコに滞在中の竹内さん。コーヒーショップに立ち寄ったようで、現地の雰囲気漂う白い建物前で撮影した写真です。黒いスーツ姿で自然な笑顔を見せています。小顔で抜群のスタイルが際立つ爽やかな1枚です。
「いってきます 球際勝負してきます」17日には「いってきます 球際勝負してきます」と報告していた竹内さん。コメントでは、「日本からエールを送ります」「行ってらっしゃい！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)