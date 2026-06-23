俳優の竹内涼真さんは6月22日、自身のInstagramを更新。コーヒーショップへ向かう姿を披露しました。（サムネイル画像出典：竹内涼真さん公式Instagramより）

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俳優の竹内涼真さんは6月22日、自身のInstagramを更新。滞在中のメキシコでコーヒーショップへ向かうイケメンショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】竹内涼真のメキシコでのイケメンショット

「幸せそうな笑顔」

竹内さんは「私はいつも素晴らしい1杯のコーヒーを飲みたい」と英語でつづり、自身の写真を1枚載せています。サッカー日本代表の応援番組出演のためメキシコに滞在中の竹内さん。コーヒーショップに立ち寄ったようで、現地の雰囲気漂う白い建物前で撮影した写真です。黒いスーツ姿で自然な笑顔を見せています。小顔で抜群のスタイルが際立つ爽やかな1枚です。

ファンからは、「美味しいコーヒーやさん発掘かな」「最高なコーヒーと最高な景色を」「いい笑顔」「メキシコでコーヒータイム」「幸せそうな笑顔」「外国人並みの等身」「メキシコからの素敵なお写真ありがとうございます」「今更だけど本当スタイルいいわ〜ぁ　かっこいいわ〜ぁ」と、絶賛の声が集まりました。

「いってきます　球際勝負してきます」

17日には「いってきます　球際勝負してきます」と報告していた竹内さん。コメントでは、「日本からエールを送ります」「行ってらっしゃい！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)