サッポロビールは、「サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー 爽やか香るレモン」を6月23日から数量限定発売する。

レモンのプロとつくった、ニッポンの人々に広く愛される「シン・定番」レモンサワーから、暑い季節にぴったりな「爽やか香るレモン」が今年も登場する。同商品は、爽やかな味わいが特長の“レモンのリーフエキス”とみずみずしい香りのレモンフレーバーを使用した、爽やかな香りと心地よいレモンの風味が特長となっている。

パッケージは、黄色から黄緑のグラデーションにすることで、爽やかな味わいとみずみずしい香りを表現している。ぜひ、暑い季節にぴったりなこの時期だけの「シン・定番」レモンサワーを楽しんでほしい考え。

同社は今後も「お酒」の新しい価値を提案し、消費者の食中酒ニーズに応えていくとともに、新たな市場を創造することでRTD（Ready to Drink の略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料）市場の活性化に貢献する考え。

デザイン特長は、背景色を黄色から緑色のグラデーションにすることで、レモンのリーフの爽やかな味わいとレモンのみずみずしい香りを表現した。

中味特長は、レモンを日本の食卓に広めてきたポッカサッポロフード＆ビバレッジのレモンのプロ「レモンマイスター」との協働開発。暑い季節にぴったりな、爽やかな味わいが特長の“レモンのリーフエキス”とみずみずしい香りのレモンフレーバーを使用した。ポッカサッポロ社オリジナル素材のセミクリア果汁を使用している。

サッポロ ニッポンのシン・レモンサワーは、“レモンのプロとつくった、ニッポンの人々に広く愛されるシン・定番レモンサワー”がコンセプトの、飲み飽きないおいしさや飲み進めるほどにおいしくなっていく味わいのレモンサワー。日本の食卓にレモンを広めてきた、レモンのプロ ポッカサッポロフード＆ビバレッジとの協働開発商品となっている。レモンの果実感とスッキリ感のバランスを追求し、「レモンの生果そのままよりも爽やかなおいしさ」を実現した。

［小売価格］

350ml缶：164円

500ml缶：223円

（すべて税別）

［発売日］6月23日（火）

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp