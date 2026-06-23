フィリピンの東にある非常に強い台風7号は今後も北上を続け、26日(金)から27日(土)に沖縄や奄美に接近するおそれがあります。さらに、23日午前9時には、日本の南で新たに台風8号も発生。2つの台風の動きに注意が必要です。

■台風7号は週後半に沖縄〜西日本接近おそれ

23日(火)午前6時現在、非常に強い台風7号はフィリピンの東を北上中です。台風は、今後も比較的ゆっくりとした速度で北上を続け、26日(金)から27日(土)にかけて、暴風域を伴って沖縄や奄美に接近するおそれがあります。その後、台風は東寄りに進み、西日本や東日本に近づく可能性が出ています。



■九州・四国は台風接近前から警報級の大雨に

台風周辺の湿った空気の影響で梅雨前線の活動が活発化し、九州や四国では台風の接近前から警報級の大雨となりそうです。今後の予想を見ると、九州では23日(火)夜から次第に活発な雨雲がかかり、24日(水)未明からは、九州南部で、1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る見込みです。また、四国でも、24日(水)午後には活発な雨雲が流れ込み、高知県など太平洋側を中心に大雨となるおそれがあります。

23日(火)朝から24日(水)朝までに予想される雨の量(多い所)は、宮崎県で120ミリ、鹿児島県(奄美地方を除く)で80ミリと予想されていて、さらにその後、24日(水)朝から25日(木)朝までに予想される雨の量(多い所)は、宮崎県で200ミリ、鹿児島県(奄美地方を除く)で150ミリとなっています。台風が接近する週末にかけてさらに雨量が増えるおそれがあり、土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに注意が必要です。また、台風の接近とともに風も強まりますので、早めの備えが必要です。

■新たに台風8号も発生 伊豆諸島や小笠原諸島に近づくおそれも

さらに23日午前9時、南の海上では新たに台風8号が発生しました。この台風8号は、進路を次第に北よりから東寄りに変えながら、26日(金)から27日(土)頃に小笠原諸島や伊豆諸島に近づく可能性があります。

台風8号はあまり発達せず、暴風域も伴う予想はありませんが、速い速度で北上してくるため、小笠原諸島や伊豆諸島では台風の接近タイミングで急に雨や風が強まる恐れがあります。台風7号・8号ともに、後半の予想にはまだ幅がありますので、最新の情報をこまめに確認して、早めの備えを心がけてください。