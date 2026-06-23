ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティングが展開するトータルビューティーケアブランド「LUX（ラックス）」は、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションし、限定デザイン商品を6月29日から数量限定発売する。今回のコラボレーションでは、今年3月に誕生したラックス史上初のサルフェートフリー（硫酸系界面活性剤無添加）シャンプー採用の「ラックススーパーリッチクリスタル モイスチャー＆リペア」をはじめ、「ラックス スーパーリッチシャイン」「ラックス バスグロウ」など、11種類の主力商品がクロミ限定パッケージで登場する。今回のコラボレーション用に特別にデザインされた、さまざまな表情のクロミが毎日のバスタイムをより楽しく、前向きな気持ちに導く。ラックスはコラボレーションをきっかけに、すべての女性が、自分らしい輝きを解き放ち、「なりたい自分」へと踏み出すことをさらに後押ししていく考え。

ラックスは、一人ひとりの女性が持つ「輝き」に寄り添うブランドとして歩んできた。今年、ラックスが掲げた「無敵に、輝け。」というブランドメッセージには、周囲の目にとらわれず「自分のなりたい自分になる」「髪から自分らしさを楽しむ」という意味を込めている。

同じく、サンリオの人気キャラクターのクロミは、「あんたもなりたい自分になっちゃおうよ！」というスローガンを掲げ、「＃世界クロミ化計画」を2021年から始動。不器用だけれど自分に正直な姿は、多くの人の支持を集め、世の中に新たな旋風を巻き起こしながら、自分らしく生きる人を応援する存在となっている。

「自分を信じて、かがやきあふれるなりたい自分になってほしい」という両者の想いが共鳴し、今回の「無敵にかがやく」コラボレーションが実現した。





今回のコラボレーションでは、特別にデザインされた、クロミ限定デザインパッケージのコラボボトルを販売する。さらに、限定オリジナル景品がもらえるキャンペーンに加え、X（旧Twitter）でのオリジナル投稿や、巨大屋外広告の展開など特別企画も続々始動。クロミと一緒に無敵にかがやく、同コラボ限定の特別な体験をぜひ楽しんでほしいという。

今回、限定デザインボトルが、全11種類の豪華ラインアップで登場する（チューブトリートメント、ヘアミルク、ヘアオイル含む）。一人ひとりの髪悩みや理想の仕上がりに合わせて選べる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月29日（月）

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング＝https://www.unilever.co.jp