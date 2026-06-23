都ホテル 尼崎、夏のフルーツと愛らしい動物たちが彩る「サマーフルーツと小さな動物たちのアフタヌーンティー」を期間限定販売
都ホテル 尼崎は、7月1日から8月31日までの期間、「サマーフルーツと小さな動物たちのアフタヌーンティー」を販売する。
ホテルオリジナルの木箱を一段ずつ開けると、旬のフルーツや愛らしい動物をモチーフにしたスイーツがお目見え。メロンと星空の炭酸ジュレや、桃とライチのパフェ、ライオンをモチーフにしたマンゴーケーキ、ウリ坊のシュークリームなど、思わず笑顔になる可愛らしいスイーツを取り揃えた。
セイボリーには、空豆のキッシュ、冷製のコーンポタージュなどを用意した。
木箱の引き出しを開ける楽しさと、瑞々しい夏の果実、そして小さな動物たちが織りなす心ときめく世界を、この夏限定で届ける。
［実施概要］
サマーフルーツと小さな動物たちのアフタヌーンティー
販売期間：7月1日（水）〜8月31日（月）
提供時間：11:30〜16:00
実施店舗：ロビーラウンジ ザ・ラウンジ
料金：3800円
90分フリーフロー付き：4800円
都ホテル 尼崎＝https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki