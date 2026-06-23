都ホテル 尼崎は、7月1日から8月31日までの期間、「サマーフルーツと小さな動物たちのアフタヌーンティー」を販売する。

ホテルオリジナルの木箱を一段ずつ開けると、旬のフルーツや愛らしい動物をモチーフにしたスイーツがお目見え。メロンと星空の炭酸ジュレや、桃とライチのパフェ、ライオンをモチーフにしたマンゴーケーキ、ウリ坊のシュークリームなど、思わず笑顔になる可愛らしいスイーツを取り揃えた。



「サマーフルーツと小さな動物たちのアフタヌーンティー」

セイボリーには、空豆のキッシュ、冷製のコーンポタージュなどを用意した。

木箱の引き出しを開ける楽しさと、瑞々しい夏の果実、そして小さな動物たちが織りなす心ときめく世界を、この夏限定で届ける。

［実施概要］

サマーフルーツと小さな動物たちのアフタヌーンティー

販売期間：7月1日（水）〜8月31日（月）

提供時間：11:30〜16:00

実施店舗：ロビーラウンジ ザ・ラウンジ

料金：3800円

90分フリーフロー付き：4800円

都ホテル 尼崎＝https://www.miyakohotels.ne.jp/amagasaki