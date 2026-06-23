「ブルージェイズ４−２アストロズ」（２２日、トロント）

ブルージェイズが岡本和真内野手の活躍で逆転勝利を収め、勝率５割に復帰した。二回に１７号同点アーチを放ち、七回には決勝点につながる左翼線二塁打など３打数２安打１打点で打線をけん引した。

本拠地が大興奮に包まれたのは１点を追う二回だ。ＡＢＳチャレンジを行使するも判定は覆らず追い込まれてしまった岡本。だが気持ちを切り替え、浮いた変化球を完璧に捉えると、打球は左翼席に飛び込んでいった。

２試合連発となる１７号同点ソロ。これで日本人右打者の新人記録で城島健司の１８本にあと１本と迫った。ベンチ前ではゲレロにホームランジャケットを着せられ、２人で仲良くお辞儀ポーズ。価値ある一撃だ。

さらに同点に追いつかれて迎えた七回には１死一塁からの第４打席で左翼線を破る二塁打。これで二、三塁と好機を拡大すると、ストローの犠飛で勝ち越し点を奪った。八回には無死満塁からカークの犠飛でダメ押し弾を奪った。

これでブルージェイズは連勝で勝率５割に復帰。岡本も直近７試合で打率・２６１としっかり結果を残している。２０日のカブス戦でも終盤に勝ち越し１６号３ランを放っており、岡本のバットが昨季ア・リーグ王者の勢いを加速させそうだ。