◇W杯北中米大会1次リーグI組 セネガル 2―3 ノルウェー（2026年6月22日 ニューヨーク/ニュージャージー）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグI組の第2戦が22日（日本時間23日）に行われ、セネガル（FIFAランキング17位）はノルウェー（同27位）に2―3（前半0―1）で敗れ、2連敗で決勝トーナメント進出が厳しくなった。26日（同27日）の第3戦ではイラクと対戦する。

開始3分、CKからゴール正面で叩きつけられたヘディングシュートを、GKのE・メンディ（アルアハリ）が両足を閉じる形でスーパーブロック。守護神のプレーがチームを勇気づけ、前半は互角の展開を演じた。

しかし前半43分、DFクリバリ（アルヒラル）が自陣で痛恨のクリアミス。あっけなく先制を許すと、 後半3分にはノルウェーの“怪物”ハーランド（マンチェスターC）に2試合連続ゴールを決められて0―2とされた。

後半8分、ゴール前へ転がったボールをFWのI・サール（クリスタルパレス）が相手と競り合い、倒れ込みながら右足でゴールへ流し込んで1点差とした。だが同13分、ハーランドにまたもゴールを割られ、初戦のフランス・エムバペに続きスターFWに2得点を許す形となった。

再三好セーブを見せていたE・メンディは3失点目の際にピッチへ体が叩きつけられ、後半18分に負傷交代。アディショナルタイムの後半48分には日本代表・鎌田大地のクリスタルパレスの同僚、I・サールが執念の2点目を決めて2―3と詰め寄ったものの、あと1点及ばなかった。

セネガルは2002年日韓大会でベスト8入りし、22年カタール大会でも16強。今大会はグループ3位でも決勝トーナメント進出の可能性はあるが、2試合終えて勝ち点0と苦しくなった。