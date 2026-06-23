『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』で、ピーター・パーカー／スパイダーマンの正体を覚えている人物がひとりだけ存在する？ 主演のトム・ホランドが、思わぬ形で新作の重要な手がかりを漏らしてしまったのかもしれない。

事の発端は、米によるホランド＆MJ役ゼンデイヤのインタビューだ。『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）のラストでは、ドクター・ストレンジの呪文によって、世界中の人々がピーター・パーカーの存在を忘れてしまった。MJもネッドも、もはやピーターのことを知らない。では、アベンジャーズの面々はどうなのか。

インタビュアーから「アベンジャーズは、あなたがスパイダーマンだということを覚えているんですか？」と尋ねられたホランドは、「僕がスパイダーマンだということを覚えている人は、ひとりを除いて誰もいないと思います」と回答。するとゼンデイヤがすかさず、「誰も、あなたがピーター・パーカーだとは覚えていない、ということだよね。みんなスパイダーマンのことは知っている。ただ、“その人物”のことを知らない」と補足した。

ホランドもこれに続けて、「みんなスパイダーマンがピーター・パーカーだとは知らない……ただ1人を除いて」と言い直している。これを受けてゼンデイヤは、「これ以上は掘り下げない方が賢明だ」と判断したかのように、「オーケイ」とだけ答えて話題から撤収している。

『ノー・ウェイ・ホーム』以降の世界では、スパイダーマンというヒーローの存在は知られているが、その正体がピーター・パーカーであることは忘れ去られている。しかしホランドの言葉を額面通りに受け取るなら、その記憶を保持している人物が、少なくともひとりは存在することになる。

もっとも、これが本当に『ブランド・ニュー・デイ』のネタバレなのか、それともホランドの言い間違いなのかは不明だ。ホランドといえば、過去にもMCU作品の秘密をうっかり漏らしてきた“ネタバレ王子”としておなじみ。だからこそ今回の発言も、ファンの間ではさっそく大きな注目を集めている。

では、その“ひとり”とは誰なのか。

まず思い浮かぶのは、呪文を唱えた張本人であるドクター・ストレンジだろう。もっとも『ノー・ウェイ・ホーム』本編では、ストレンジ自身もピーターのことを忘れることが示唆されていた。ピーターが忘却の呪文を提案した際、ストレンジは「私たち全員が君を忘れてしまう」と応じ、明らかに別れの対応を行なっている。つまり術者であるストレンジだけが例外だったとは考えにくい。

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ただし、ストレンジがピーター・パーカー個人を忘れていたとしても、“スパイダーマンと共に戦った記憶”までは残っている可能性がある。これはMJやネッドにも通じる考え方で、ホランドも今回のインタビューで「彼らはスパイダーマンとのやりとりは覚えている。ただ、彼が誰なのかは覚えていない」と説明していた。ストレンジがもし再登場するなら、「スパイダーマンとは面識があるが、正体までは知らない」という状態になっているのかもしれない。

一方で、呪文の対象範囲から考えるなら、“通常の世界の外にいた人物”という可能性もある。『ノー・ウェイ・ホーム』で、ストレンジは最初の呪文について「全世界（The entire world）が、ピーター・パーカーがスパイダーマンであることを忘れる」と説明していた。終盤でピーターが提案した二度目の呪文も、少なくとも同じ範囲を対象にしたものだったと考えるのが自然だろう。

そうなると、キャプテン・マーベルやソー、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのように宇宙で活動していたヒーローたちも、単に“地球にいなかった”というだけでは例外にしにくい。ストレンジの言う“世界”がMCUの現実そのものを指すなら、宇宙空間にいた人物にも呪文は及んでいたと考える方が自然だ。

むしろ抜け道になり得るのは、“世界”の外、あるいは通常の時間軸の外にいた人物だろう。その代表格として思い浮かぶのがロキだ。

もちろん、ロキは「アベンジャーズ」と呼べるのか、という問題は残る。それでもロキは、ヴィラン由来でありながら現在はヒーローに近い立ち位置を確立した人物。MCU全体における最重要人物の1人であり、TVAや時間軸の外側に深く関わる存在となったことを考えれば、ストレンジの呪文の影響を受けていない可能性を考える余地はある。ロキとピーターが直接交流したことはないはずだが、“物語の神”として見通しているということもあり得るだろう。

同じく、通常の時間軸の外にいる存在としては、TVA関係者や、マルチバースの外側に近い視点を持つキャラクターも候補に入り得る。ただし、彼らが「アベンジャーズのひとり」と呼べるかはさらに曖昧だ。ホランドの発言がインタビュアーの「アベンジャーズは覚えているのか」という質問への答えだったことを踏まえると、やはり候補はアベンジャーズに近い人物、あるいは本作に登場するMCUヒーローに絞られてくる。

注目したいのはブルース・バナー／ハルクだ。バナーは紛れもなくアベンジャーズの中心メンバーであり、『ブランド・ニュー・デイ』予告編ではピーターを指導する描写が明らかになっている。『エンドゲーム』後のバナーはハルクと融合した“スマート・ハルク”として存在しており、肉体や精神のあり方が通常の人間とは異なる。そこに何らかの例外が生まれたのだろうか。あるいは、単に本編の中でピーターが自身の正体をブルースに打ち明ける展開があるのかもしれない。

さらに大胆な説としては、その“ひとり”がトニー・スタークである可能性も考えられる。もちろんトニーは『アベンジャーズ／エンドゲーム』で命を落としており、生身の本人が再登場するわけではない。しかし、トニーが遺したAIやホログラム、あるいは過去の記憶・記録をもとにした疑似人格のような存在であればどうだろうか。

ピーターは『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』でも、トニーが残した技術やシステムを受け継いできた。もし『ブランド・ニュー・デイ』で、孤独なピーターが困った時にトニー由来のAIへアクセスし、助言を求めているのだとしたら、その“トニー”だけはピーター・パーカー＝スパイダーマンであることを知っている、という解釈があっても不思議ではない。

ただし、ここで注意したいのは、ホランドが必ずしも「アベンジャーズの中にひとりだけいる」と断定したわけではないことだ。インタビュアーは「アベンジャーズは覚えているのか」と質問していたが、ホランドの返答は「ひとりを除いて誰も覚えていないと思う」というもの。つまり、その“ひとり”がアベンジャーズとは別の人物である可能性も残されている。

そう考えると、セイディー・シンクが演じる謎のキャラクターも候補に入ってくる。シンクの役柄は公式には明かされていないが、ファンの間ではX-MENのジーン・グレイを演じているのではないかという説が根強い。もし彼女が本当にジーン、あるいはそれに近いテレパシー能力を持つキャラクターだとすれば、忘却の呪文とは別のかたちで、ピーター・パーカーの正体を“見通している”可能性もあるだろう。

果たしてホランドが口にした“ひとり”は、ピーターにとって救いとなる存在なのか。それとも、MCUのマルチバース設定に関わるさらに大きな仕掛けなのか。MJもネッドもピーターを知らない世界で、それでも誰かひとりだけが彼を覚えているのだとしたら、その人物は新たな『スパイダーマン』の物語において極めて重要な役割を担うはずだ。

ホランドの発言は、単なる言い間違いだったのか、それとも“ネタバレ王子”らしい、うっかりした一言だったのか。『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ・』は2026年7月31日、日米同時公開。早く答え合わせがしたいぞ。

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