タッカー、ラッシングが途中交代

【MLB】ドジャース 2ー1 ツインズ（日本時間23日・ミネソタ）

ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・指名打者」で出場し、初回先頭で17号ソロを記録するなど、4打数1安打1打点の活躍を見せた。チームは2-1で勝利し、両リーグ最速50勝に到達。連敗を2でストップさせた。

試合開始早々の号砲だった。右腕マシューズがカウント1-0から投じた2球目。真ん中に入ったチェンジアップを捉えると、打球速度112.8マイル（約181.5キロ）、飛距離414フィート（約126.2メートル）、角度25度の一発を放った。先頭打者弾は今季6本目で通算30本目。13日（同14日）の敵地・ホワイトソックス戦以来となった。

3回先頭の第2打席は投ゴロ、5回1死の第3打席は一ゴロ、7回無死一塁からは二併殺に倒れた。ベンチに戻る際には足を引きづるような様子を見せ、不安も募った。9回2死一塁の第5打席は申告敬遠され、ブーイングが起こった。

例年6月は好成績を残し、2021、2024年と月間MVPを受賞。この日の一撃で月間6本目のアーチとなった。35発ペースに伸ばした。これでメジャー通算300本塁打まであと3本、日米通算350本塁打（NPB48本）に残り5本とした。

大谷は19日（同20日）のカード初戦を育児休暇のため欠場。その後、自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告した。わずか1日の休みで、20日（同21日）にスタメンに復帰。9回に中越え16号ソロを放ち、自ら祝砲を放っていた。

勝利したドジャースだが、不安要素もある。2回に四球で出塁したカイル・タッカー外野手が二塁進塁後に突如苦悶の表情を浮かべ、代走にアレックス・コール外野手が送られた。球団発表は「背中の痙攣」だった。さらに3回の守備からは、ダルトン・ラッシング捕手が交代してチャッキー・ロビンソン捕手がマスクを被った。初回の守備で初球のファウルチップがどこかに当たったと見られる。球団は4回に「脳震とう」のため交代したと説明。主力選手たちの状態が気になるところだ。（Full-Count編集部）