敵地・ツインズ戦

【MLB】ツインズ ー ドジャース（日本時間23日・ミネソタ）

ドジャース・大谷翔平投手が22日（日本時間23日）、敵地で行われたツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。1点リードで迎えた9回、申告敬遠で勝負を避けられると、敵地にもかかわらずブーイングが起きた。

2-1で迎えた9回、2死からアレックス・フリーランド内野手が右前打で出塁し、大谷にこの日5打席目が回った。注目のアットバットだったが、ツインズ陣営は即座に申告敬遠を選択。場内は「ブーーーーー」と、ツインズバッテリーに対してブーイングが送られた。

大谷は初回の第1打席、右腕マシューズがカウント1-0から投じた2球目、真ん中寄りに入ったチェンジアップを完璧に捉えた。打球速度112.8マイル（約181.5キロ）、飛距離414フィート（約126.2メートル）、角度25度の一発を右翼席に運んだ。先頭打者弾は今季6本目で通算30本目、メジャー通算300本塁打まであと3本としている。

3回先頭の第2打席は投ゴロ、5回1死の第3打席は一ゴロ、7回無死一塁からは二併殺に倒れた。（Full-Count編集部）