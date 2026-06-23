元日向坂46松田好花、5ヶ月かけた手作りミニチュアラーメン屋に称賛の声「クオリティ半端ない」「どこ見ても細かく作り込まれてる」
【モデルプレス＝2026/06/23】元日向坂46の松田好花が6月21日、自身のInstagramを更新。手作りのミニチュア作品を公開した。
【写真】27歳元坂道アイドル「どこ見ても細かく作り込まれてる」5ヶ月かけた手作りミニチュアラーメン屋
松田は「あれから5ヶ月、ちまちまやり続けてようやく完成いたしました」と報告し、ミニチュア作品の写真を投稿。綺麗に盛り付けられたラーメン、座布団を敷いた椅子、赤いのれんや長ネギが入ったかごなど細部まで丁寧に作られた再現度の高い作品を披露している。「達成感！嬉しい！」と満足そうに記し、「そば屋さんとかたこ焼き屋さんも作りたい！」と意気込みをつづっている。
この投稿は「クオリティ半端ない」「どこ見ても細かく作り込まれてる」「本当にお店みたい」「器用すぎる」「完成させる根気が尊敬レベル」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元坂道アイドル「どこ見ても細かく作り込まれてる」5ヶ月かけた手作りミニチュアラーメン屋
◆松田好花、手作りのミニチュア作品披露
松田は「あれから5ヶ月、ちまちまやり続けてようやく完成いたしました」と報告し、ミニチュア作品の写真を投稿。綺麗に盛り付けられたラーメン、座布団を敷いた椅子、赤いのれんや長ネギが入ったかごなど細部まで丁寧に作られた再現度の高い作品を披露している。「達成感！嬉しい！」と満足そうに記し、「そば屋さんとかたこ焼き屋さんも作りたい！」と意気込みをつづっている。
◆松田好花の投稿に「クオリティ半端ない」と反響
この投稿は「クオリティ半端ない」「どこ見ても細かく作り込まれてる」「本当にお店みたい」「器用すぎる」「完成させる根気が尊敬レベル」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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