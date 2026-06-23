Stray Kids、国立競技場でライブ開催 海外男性アーティスト史上初の快挙
【モデルプレス＝2026/06/23】8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）が、MUFG STADIUM（国立競技場）でのライブ開催を発表した。
【写真】人気韓国アイドルグループ、初のライブドキュメンタリー映画予告
MUFG STADIUM（国立競技場）でのライブは、今回発表されたワールドツアー「Stray Kids World Tour＜RUN IT＞」の日本公演として開催される。日本公演は、8月29日、30日の2日間を皮切りに、9月5日、6日、バンテリンドーム名古屋、9月19日、20日の京セラドーム大阪、10月24日のみずほPayPayドーム福岡まで、7公演の開催が発表された。日本7公演で計37万を動員する見込みだ。MUFG STADIUM（国立競技場）での単独ライブの開催は、海外男性アーティスト史上初の快挙となるだけでなく、K-POP男性アーティスト史上においても初の記録となる。今回、ワールドツアー「Stray Kids World Tour＜RUN IT＞」は、ファーストラインナップとして日本公演7公演を含む全18公演の開催が発表され、韓国・香港・タイペイ・バンコク・シンガポールなどの国・地域を巡る予定だ。
Stray Kidsは、7月1日に、Stray Kids LIVE Blu-ray『Stray Kids World Tour＜dominATE JAPAN＞』を発売。Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『Stray Kids World Tour ＜dominATE＞』から、2025年5月に開催された日本で初のスタジアム公演、静岡エコパスタジアムの模様を映像化したもの。ライブ本編には、冒頭の「MOUNTAINS」から、アンコールの「FAM」まで全31曲を余すところなく完全収録され、メンバーのMCやチャレンジ企画はもちろん、話題となった「Truman（HAN＆Felix）」、「Burnin’ Tires（Changbin＆I.N）」、「ESCAPE（Bang Chan＆Hyunjin）」、「CINEMA（Lee Know＆Seungmin）」の各メンバーユニット曲も収録されるとのこと。
また、【完全生産限定盤】の特典映像には、静岡エコパスタジアム公演のドキュメンタリーだけでなく、東京ドームや京セラドーム大阪を含む日本公演全10公演に密着した豪華ドキュメンタリーを2本立てで収録され、なんと、総尺5時間超えの豪華完全生産限定盤となる。（modelpress編集部）
【完全生産限定盤：Blu-ray 2枚組】
・60P LIVE PHOTO BOOK
・三方背BOX＆オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様
・オリジナルフォトカード（メンバーソロ16枚セット封入）
・Stray Kidsポストカード1枚【完全生産限定盤ver.】
・メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナル銀テープ
・ブロマイドカード（メンバーソロ8枚セット封入）
・Stray Kids × SKZOO ステッカーシート1枚
・シリアルナンバー1口封入
【Disc1／Blu-ray】LIVE本編（通常盤と共通）
01. MOUNTAINS
02. Thunderous
03. JJAM
04. District 9
05. Back Door
06. Chk Chk Boom
07. DOMINO
08. God’s Menu
09. Truman（HAN＆Felix）
10. Burnin’Tires（Changbin＆I.N）
11. ESCAPE（Bang Chan＆Hyunjin）
12. CINEMA (Lee Know＆Seungmin)
13. GIANT
14. Walkin On Water
15. S-Class
16. Hollow
17. Lonely St.
18. Cover Me
19. TOPLINE（feat. Tiger JK）
20. Social Path（feat. LiSA）
21. LALALALA
22. MEGAVERSE
23. MANIAC
24. SUPER BOARD
25. I Like It
26. My Pace
27. BLIND SPOT
28. Stray Kids
29. MIROH
30. Chk Chk Boom（Festival Ver.）
31. FAM
【Disc2／Blu-ray】特典映像
■『Stray Kids World Tour＜dominATE JAPAN＞』Document Movie Ep.1 TOKYO＆OSAKA
■『Stray Kids World Tour＜dominATE JAPAN＞』Document Movie Ep.2 SHIZUOKA
【通常盤（初回仕様）：Blu-ray Only】
・20P LIVE PHOTO BOOK
・連結オリジナルフォトカード（メンバーソロ8枚連結）※初回仕様のみ封入
・スペシャルメンバーステッカー※初回仕様のみ封入
・Stray Kidsポストカード1枚（通常盤ver.）※初回仕様のみ封入
・シリアルナンバー1口封入
※通常盤Blu-rayの内容は、完全生産限定盤【Disc1／Blu-ray】の内容と共通
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気韓国アイドルグループ、初のライブドキュメンタリー映画予告
◆Stray Kids、国立競技場でライブ開催
MUFG STADIUM（国立競技場）でのライブは、今回発表されたワールドツアー「Stray Kids World Tour＜RUN IT＞」の日本公演として開催される。日本公演は、8月29日、30日の2日間を皮切りに、9月5日、6日、バンテリンドーム名古屋、9月19日、20日の京セラドーム大阪、10月24日のみずほPayPayドーム福岡まで、7公演の開催が発表された。日本7公演で計37万を動員する見込みだ。MUFG STADIUM（国立競技場）での単独ライブの開催は、海外男性アーティスト史上初の快挙となるだけでなく、K-POP男性アーティスト史上においても初の記録となる。今回、ワールドツアー「Stray Kids World Tour＜RUN IT＞」は、ファーストラインナップとして日本公演7公演を含む全18公演の開催が発表され、韓国・香港・タイペイ・バンコク・シンガポールなどの国・地域を巡る予定だ。
また、【完全生産限定盤】の特典映像には、静岡エコパスタジアム公演のドキュメンタリーだけでなく、東京ドームや京セラドーム大阪を含む日本公演全10公演に密着した豪華ドキュメンタリーを2本立てで収録され、なんと、総尺5時間超えの豪華完全生産限定盤となる。（modelpress編集部）
◆Stray Kids LIVE Blu-ray「Stray Kids World Tour＜dominATE JAPAN＞」
【完全生産限定盤：Blu-ray 2枚組】
・60P LIVE PHOTO BOOK
・三方背BOX＆オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様
・オリジナルフォトカード（メンバーソロ16枚セット封入）
・Stray Kidsポストカード1枚【完全生産限定盤ver.】
・メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナル銀テープ
・ブロマイドカード（メンバーソロ8枚セット封入）
・Stray Kids × SKZOO ステッカーシート1枚
・シリアルナンバー1口封入
【Disc1／Blu-ray】LIVE本編（通常盤と共通）
01. MOUNTAINS
02. Thunderous
03. JJAM
04. District 9
05. Back Door
06. Chk Chk Boom
07. DOMINO
08. God’s Menu
09. Truman（HAN＆Felix）
10. Burnin’Tires（Changbin＆I.N）
11. ESCAPE（Bang Chan＆Hyunjin）
12. CINEMA (Lee Know＆Seungmin)
13. GIANT
14. Walkin On Water
15. S-Class
16. Hollow
17. Lonely St.
18. Cover Me
19. TOPLINE（feat. Tiger JK）
20. Social Path（feat. LiSA）
21. LALALALA
22. MEGAVERSE
23. MANIAC
24. SUPER BOARD
25. I Like It
26. My Pace
27. BLIND SPOT
28. Stray Kids
29. MIROH
30. Chk Chk Boom（Festival Ver.）
31. FAM
【Disc2／Blu-ray】特典映像
■『Stray Kids World Tour＜dominATE JAPAN＞』Document Movie Ep.1 TOKYO＆OSAKA
■『Stray Kids World Tour＜dominATE JAPAN＞』Document Movie Ep.2 SHIZUOKA
【通常盤（初回仕様）：Blu-ray Only】
・20P LIVE PHOTO BOOK
・連結オリジナルフォトカード（メンバーソロ8枚連結）※初回仕様のみ封入
・スペシャルメンバーステッカー※初回仕様のみ封入
・Stray Kidsポストカード1枚（通常盤ver.）※初回仕様のみ封入
・シリアルナンバー1口封入
※通常盤Blu-rayの内容は、完全生産限定盤【Disc1／Blu-ray】の内容と共通
【Not Sponsored 記事】