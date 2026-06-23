桃のパフェやプリン･ア･ラ･モードなど、夏限定のメニューをラインアップ【タカノフルーツパーラー】

タカノフルーツパーラーは、7月1日から9月下旬までの間、『シーズナルメニュー 桃』を提供する。支店7店舗(新宿郄島屋店･池袋東武店･京急上大岡店･JR名古屋郄島屋店･横浜郄島屋店･川越丸広店･アトレ吉祥寺店)と、新宿本店限定で異なるラインアップを展開する。

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◆【支店7店舗限定】「桃のデラックスプリン･ア･ラ･モード」税込2970円

ほろ苦いカラメルソースを合わせたプリンと、カットした桃を楽しめる。夏らしいマンゴーとパイナップルもカットして盛り付け、バニラアイスと桃のパルフェを添えた。

【支店7店舗限定】「桃のデラックスプリン･ア･ラ･モード」税込2970円

◆【新宿本店限定】「桃のパフェ」税込2530円

桃のシャーベットやグラニテ、ゼリーを重ねた中に、涼を感じるレモンサワークリームを合わせた。桃の皮も甘く煮て入れることで、最後まで桃本体の味わいや香りを感じられる。

◆【支店7店舗限定】「桃のパフェ」税込2420円

ピーチのシャーベットやグラニテがさわやかに広がり、食べ進めるごとにピーチクリームのまろやかさとパッションピーチゼリーの華やかな酸味が広がる。最後に加えた杏仁ゼリーのなめらかな余韻がアクセントとなっている。

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【新宿本店限定】

◆「桃のプレートデザート」税込3410円

◆「シーズナルトライフル 桃」税込2200円

※コーヒーまたは紅茶付

◆「桃のワッフル」税込2420円

※コーヒーまたは紅茶付

◆「桃のドリンクデザート」税込1650円

◆「桃のジュース」税込1760円

◆「カットフルーツ 桃」税込2530円

【支店7店舗限定】

◆「シーズナルトライフル 桃」税込2090円

※コーヒーまたは紅茶付

◆「桃のワッフル」税込2200円

※コーヒーまたは紅茶付

◆「桃のヨーグルトドリンク」税込1540円

◆「桃のジュース」税込1650円