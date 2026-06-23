＝LOVE音嶋莉沙、制服衣装で美脚際立つ 東京ドームショット公開「華がある」「スタイル良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/23】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の音嶋莉沙が、6月22日までに自身のInstagramを更新。膝上丈のスカート姿を公開した。
【写真】27歳イコラブメンバー「華がある」東京ドームで美脚際立つミニスカ制服ショット
2027年1月19日・20日に初の東京ドーム公演を開催することを発表した＝LOVE。音嶋は「＝LOVEが東京ドームに立つよ みんなで初期の頃からずっと目標にしていた 夢のステージ…」と記し、東京ドーム内で撮影した写真を投稿している。白のシャツに赤のリボン、膝上丈のプリーツスカート、ハイソックスとローファーを合わせた制服衣装に身を包み、両手を大きく広げる姿が収められており、美しい脚が際立つショットとなっている。
また、思い思いのポーズをとるメンバーたちとの集合ショットなども披露。「ファンのみんな 長い時間待たせてごめんね… ずっと信じて支えてくれて応援し続けてくれて 本当にありがとう！夢のステージまで連れてきてくれてありがとう」と感謝の言葉をつづり、「2027年1月19日、20日 夢が叶う瞬間見届けてね」と呼びかけている。
この投稿は「どの角度でも可愛い」「華がある」「目が釘付け」「スタイル良すぎ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】27歳イコラブメンバー「華がある」東京ドームで美脚際立つミニスカ制服ショット
◆音嶋莉沙、美脚際立つ膝上スカート姿披露
2027年1月19日・20日に初の東京ドーム公演を開催することを発表した＝LOVE。音嶋は「＝LOVEが東京ドームに立つよ みんなで初期の頃からずっと目標にしていた 夢のステージ…」と記し、東京ドーム内で撮影した写真を投稿している。白のシャツに赤のリボン、膝上丈のプリーツスカート、ハイソックスとローファーを合わせた制服衣装に身を包み、両手を大きく広げる姿が収められており、美しい脚が際立つショットとなっている。
◆音嶋莉沙の投稿に「清楚なのに華がある」と反響
この投稿は「どの角度でも可愛い」「華がある」「目が釘付け」「スタイル良すぎ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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