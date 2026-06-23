【アプリリリース記念 ガンプラ再販抽選会】 6月23日 当選発表 【アプリリリース記念 ガンプラ再販抽選会 追加販売】 6月23日12時より実施予定

BANDAI SPIRITSはガンプラ公式コミュニティ「ビルダーズノート」にて実施していた「アプリリリース記念 ガンプラ再販抽選会」の当選発表を1日前倒しで実施した。

今回「ビルダーズノート」の公式サイトにて本内容を発表しており、本抽選販売に応募したユーザーの内、決済手続きに不備があった場合などを除いて、全員に商品の手配が完了したことを伝えている。なお、当選メールの送信に想定以上の時間がかかっているため、一部ユーザーには当選通知が届いていない場合があるが、順次送信を行なっている。

また、今回の抽選販売に間に合わなかった人に向けて、追加販売を本日6月23日12時より2日間限定で実施することを発表。既に当選したユーザーも再度応募することができる。なお追加販売の詳細は6月23日12時に公開を予定している。

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