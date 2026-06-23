佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



「雨の予想」

23日は雨が強まったり弱まったりの一日でしょう。夜になると福岡県では一度やむ所もありますが、24日の通勤通学の時間帯には再び活発な雨雲がかかる予想です。24日は活発な雨雲がかかる時間がより長いでしょう。25日朝にかけて、雨の降り方に警戒してください。



「気温の予想」

最高気温は福岡市で23℃、北九州市で22℃と5月上旬並みです。日中でも半袖では肌寒いでしょう。



「なのか間予報」

25日の朝にかけては雨の降り方に警戒してください。しばらく暑さは落ち着きますが、週末以降は気温が上がり、蒸し暑さが戻る見込みです。



「台風7号」（午前6時時点）

台風7号は、非常に強い勢力でフィリピンの東を西北西に進んでいます。週末の土曜日にかけて、暴風域を伴いながら沖縄県や奄美地方に接近する見込みです。また、日曜日の予報円には九州北部が入っています。今週末にかけて福岡県や佐賀県にも大きな影響が出る可能性が出てきました。しかし、まだ日曜日の予報円は大きく、予想は安定していません。最新の気象情報にご注意ください。