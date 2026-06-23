歌舞伎俳優の尾上松也が、実写映画「モアナと伝説の海」（トーマス・ケイル監督、７月３１日公開）で吹き替え声優を務めることが２３日、都内で行われたのスペシャルイベントで発表された。ヒロイン・モアナの声は「ＭＥ：Ｉ」のＴＳＵＺＵＭＩが担当する。

海に選ばれた少女・モアナが、世界を救うために伝説の英雄・マウイとともに大海原へ旅立つ冒険ファンタジー。２０１７年に公開されたアニメ映画の実写化となる。アニメ版に引き続き、半神半人の英雄・マウイの声優を務めることになった尾上は「アニメーションの時もそうですし、実写化すると聞いた時も『この役は誰にも譲りたくない』って思ってました。お話をいただいた時はうれしかった」と喜んだ。

今作の魅力については「実写版になることで、よりリアルに表現されている。グラフィックも進化していますし、アニメの作風や表現をかなり再現している。モアナファンにとっても満足度の高い感じになっていると思う」とアピール。「今年の夏は「モアナツ（夏）を感じていただいて、劇場にお越しいただきたい」と呼び掛けた。