渡辺満里奈、30数年ぶり…“チビノリダー”伊藤淳史と再会
タレントの渡辺満里奈が22日までにオフィシャルブログを更新。俳優の伊藤淳史と約30年ぶりに再会したことを報告した。
おニャン子クラブの元メンバーで、1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。
20日、渡辺は「チビノリダーが！」と題してブログを更新。「なんと、30数年ぶりにチビノリ……いや、伊藤淳史くんと再会！！」と切り出し、「番組収録でお会いしました！」と伊藤とのツーショットを公開。
続けて「ご活躍はいつもテレビで観てたよー！会えて嬉しい」と喜びをつづり、「素敵な素晴らしい俳優さんに成長したね！」とコメント。
伊藤が５歳、自身が18歳の時に『仮面ノリダー』で共演していたと回想し、「長い時を経て、こうして活躍されている姿を見られるのはなんとも感慨深いね」としみじみと述べた。
最後に「ドラマ、楽しみにしてるよ！」とエールを送り、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「とんねるずのみなさんのおかげでしたを見るきっかけは、仮面ノリダーがきっかけで、チビノリダーが伊藤淳史さんと知ったのは、数年経ってからです」「再び会えて良かった」「電車男でいっぱい泣かされました！」「わ感動です!」「５歳と30数年ぶりって、感激」「伊藤さんは記憶にないかもしれんけど、素敵な再会ですなぁ」「言葉がないです」「感慨深い…最高」などの声が寄せられている。
おニャン子クラブの元メンバーで、1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。
20日、渡辺は「チビノリダーが！」と題してブログを更新。「なんと、30数年ぶりにチビノリ……いや、伊藤淳史くんと再会！！」と切り出し、「番組収録でお会いしました！」と伊藤とのツーショットを公開。
伊藤が５歳、自身が18歳の時に『仮面ノリダー』で共演していたと回想し、「長い時を経て、こうして活躍されている姿を見られるのはなんとも感慨深いね」としみじみと述べた。
最後に「ドラマ、楽しみにしてるよ！」とエールを送り、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「とんねるずのみなさんのおかげでしたを見るきっかけは、仮面ノリダーがきっかけで、チビノリダーが伊藤淳史さんと知ったのは、数年経ってからです」「再び会えて良かった」「電車男でいっぱい泣かされました！」「わ感動です!」「５歳と30数年ぶりって、感激」「伊藤さんは記憶にないかもしれんけど、素敵な再会ですなぁ」「言葉がないです」「感慨深い…最高」などの声が寄せられている。