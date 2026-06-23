杉浦太陽、サプライズで妻・辻希美の39歳誕生日を祝う 1ヶ月以上前から準備し家族や仲間が大集合 特注ケーキは「のんの19っていう写真集のオマージュですw」
タレントの杉浦太陽（45）が21日、自身のブログを更新。妻でタレント・辻希美（39）の誕生日に“サプライズ”バースデー会を企画したことを明かし、家族や仲間たちが集まりにぎやかな誕生日会の様子を写真とともに紹介した。
【夫婦2ショット】特注ケーキは写真集のオマージュ！“特大サイズ”のケーキを手に妻・辻希美の誕生日を祝う杉浦太陽
辻は、今月17日に39歳を迎えた。杉浦は「時間差投稿になりましたが、ノンの誕生日」「1ヶ月以上前から、みんなにお声がけして 忙しい中、集まってお祝いしてくれました サプライズ大成功みんな本当にありがとう」と振り返り、思いがけない祝福に驚く辻の様子や記念の集合ショットなど、複数枚の写真を公開した。
豪華な料理の数々は、“出張料理”であることを明かし「僕の誕生日にも作ってくださったシェフ、我が家まで、ありがとうございました」と感謝。“特大サイズ”のケーキも特注したものだといい、デザインについて「のんの19っていう写真集のオマージュですw」と明かした。
同日、辻も自身のインスタグラムを更新し、「時差投稿になりますが先日6月17日に39歳になりました 沢山の友人にお祝いしてもらい幸せな誕生日でした」と報告。
「30代ラスト!!健康に気をつけて自分らしく仕事に育児に頑張ります」と目標を掲げるとともに、「これからもこんな私ですが、宜しくお願いします」とファンに向けあいさつしていた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。
【夫婦2ショット】特注ケーキは写真集のオマージュ！“特大サイズ”のケーキを手に妻・辻希美の誕生日を祝う杉浦太陽
辻は、今月17日に39歳を迎えた。杉浦は「時間差投稿になりましたが、ノンの誕生日」「1ヶ月以上前から、みんなにお声がけして 忙しい中、集まってお祝いしてくれました サプライズ大成功みんな本当にありがとう」と振り返り、思いがけない祝福に驚く辻の様子や記念の集合ショットなど、複数枚の写真を公開した。
同日、辻も自身のインスタグラムを更新し、「時差投稿になりますが先日6月17日に39歳になりました 沢山の友人にお祝いしてもらい幸せな誕生日でした」と報告。
「30代ラスト!!健康に気をつけて自分らしく仕事に育児に頑張ります」と目標を掲げるとともに、「これからもこんな私ですが、宜しくお願いします」とファンに向けあいさつしていた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。