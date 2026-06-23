たくろう赤木、イベントでいきなり好きな女性のタイプを発表 きむらバンドも苦笑い「何の話？」
お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が23日、都内で行われた宅配ピザチェーン『ドミノ・ピザ』のブランドリニューアル発表会にゲストとして参加した。
【写真】目隠しをしてピザを食べる赤木裕＆食べさせるきむらバンド
新ブランドメッセージは「だって好きでしょ？」に。これについてきむらは「まずは大きい声で『はい！』なんですよね。素直に問いかけていただけている印象。『そうです』とはっきり言って、どんどんドミノ・ピザを楽しんでいきたいイメージ」と笑顔で話した。一方、赤木は「『バレていたのか』と。もちろん大好きなので。強気のメッセージでいいなと思います」と話した。そして赤木は「女性もそういう女性がいい。その方がやりやすい。押されたい。それぐらい強気の方がいい」と女性のタイプを突然告白し、きむらから「何の話？」とツッコまれていた。
発表会では、約14年振りとなるブランドリニューアルを発表。あわせて一部商品の値上げの実施なども告知された。
【写真】目隠しをしてピザを食べる赤木裕＆食べさせるきむらバンド
新ブランドメッセージは「だって好きでしょ？」に。これについてきむらは「まずは大きい声で『はい！』なんですよね。素直に問いかけていただけている印象。『そうです』とはっきり言って、どんどんドミノ・ピザを楽しんでいきたいイメージ」と笑顔で話した。一方、赤木は「『バレていたのか』と。もちろん大好きなので。強気のメッセージでいいなと思います」と話した。そして赤木は「女性もそういう女性がいい。その方がやりやすい。押されたい。それぐらい強気の方がいい」と女性のタイプを突然告白し、きむらから「何の話？」とツッコまれていた。
発表会では、約14年振りとなるブランドリニューアルを発表。あわせて一部商品の値上げの実施なども告知された。