味の素AGF、パートナーシップ制度を導入へ 同性・異性を問わない事実婚パートナーが対象 休暇や休業制度が適用
味の素AGFは23日、同性・異性を問わない事実婚パートナーを対象とする「パートナーシップ制度」を7月1日から導入すると発表した。
【写真】事実婚を公表！日曜劇場にも出演した山本恵里伽アナ
対象者は、パートナーと同一住居に居住し、生計を同一にするなど、婚姻関係と同等にある状態を継続していく意思を有する従業員。パートナーは性別（同性・異性）を問わない。適用範囲は、特別休暇（慶弔、子供、育児、介護、妊娠）、休業制度（育児、介護、不妊治療、パートナーとの海外同行）、社宅制度となる。
同社は制度導入に先立ち、LGBTQへの理解促進に向けた社内施策を6月から実施している。「人財やライフステージを制度で支える取り組みと、多様性を尊重し活かす風土づくりを両輪で進めることで、社員一人ひとりが安心して挑戦し、力を発揮できる環境を整え、組織の力を高める好循環の実現を目指します」としている。
【写真】事実婚を公表！日曜劇場にも出演した山本恵里伽アナ
対象者は、パートナーと同一住居に居住し、生計を同一にするなど、婚姻関係と同等にある状態を継続していく意思を有する従業員。パートナーは性別（同性・異性）を問わない。適用範囲は、特別休暇（慶弔、子供、育児、介護、妊娠）、休業制度（育児、介護、不妊治療、パートナーとの海外同行）、社宅制度となる。
同社は制度導入に先立ち、LGBTQへの理解促進に向けた社内施策を6月から実施している。「人財やライフステージを制度で支える取り組みと、多様性を尊重し活かす風土づくりを両輪で進めることで、社員一人ひとりが安心して挑戦し、力を発揮できる環境を整え、組織の力を高める好循環の実現を目指します」としている。