ICHIBIKO夏限定♡いちご尽くしの贅沢スムージー＆ひんやりスイーツ登場

いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO（いちびこ）」から、この夏だけの特別なサマーコレクションが登場♡旬を迎える季節ではない夏でも、いちごのおいしさをたっぷり楽しめる限定商品がラインアップしました。果実感あふれるスムージーや新感覚のシャーベットアイス、ブランドいちごを使用した贅沢ないちごミルクのもとなど、自宅でのご褒美タイムやギフトにもぴったりなアイテムをご紹介します。

いちごの魅力を味わう夏限定ドリンク

価格：各650円(税込)

今回の注目は、果実感たっぷりの「ICHIBIKO飲む贅沢いちご」。

ひと口ごとにいちごの濃厚な味わいを感じられるスムージーです。

フレーバーはイチゴ、イチゴ×マンゴー、イチゴ×ピーチの全3種類。

価格：1,992円(税込)

さらに3種類を一度に楽しめる「ICHIBIKO飲む贅沢いちご3種BOX」も登場。

販売：ECにて販売中 ※店舗では7月上旬より販売開始

飲み比べも楽しめるので、いちご好きな方へのギフトにもおすすめです♪

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食べ方で変化する新感覚シャーベットアイス

価格：各650円(税込)

「ICHIBIKOいちごのシャーベットアイス」は、凍らせ方によって異なる食感が楽しめる新感覚スイーツ。

・冷凍状態：シャーベットアイス

・半解凍：シャリっと×とろっと食感

・完全解凍：フルーツゼリー

フレーバーはいちご、いちごミルク、いちご＆フルーツミックスの全3種類です。

価格：1,992円(税込)

また、3種類をセットにした「ICHIBIKOいちごのシャーベットアイス3種BOX」も販売。

販売：ECにて販売中 ※店舗では7月上旬より販売開始

気分やシーンに合わせて楽しめるのが魅力です♡

ブランドいちごを使った特別な一本

完熟ミガキイチゴのいちごミルクのもと

価格：1,651円(税込)

「完熟ミガキイチゴのいちごミルクのもと」は、グループ農園「GRA」で育てられたブランドいちご“ミガキイチゴ”を使用したプレミアム仕様。

いちご本来の甘みと酸味をしっかり感じられる味わいで、牛乳で4～5倍に割るだけで本格いちごミルクが完成します。

内容量目安：コップ（150ml）約7杯分

販売：ECにて販売中 ※店舗では7月上旬より販売開始

自宅用はもちろん、夏の贈り物としても喜ばれそうなアイテムです。

この夏はいちごの新しい楽しみ方を♡

ICHIBIKOの夏限定コレクションは、暑い季節だからこそ楽しめるいちごの魅力がたっぷり詰まったラインアップ♡

ひんやり爽やかなスムージーやシャーベットアイス、贅沢なミガキイチゴの味わいまで、それぞれ異なるおいしさを堪能できます。

いちご好きさんはもちろん、夏のギフトを探している方もぜひチェックしてみてくださいね♪