◇インターリーグ ドジャース2−1ツインズ（2026年6月22日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で2試合ぶりの本塁打となる17号先頭打者アーチを放ち、接戦勝利に貢献。チームは両リーグ最速で50勝に達した。

初回の第1打席、1ボールからの2球目、相手先発・マシューズの真ん中付近のチェンジアップを捉え、右翼スタンドに2試合ぶり17号となる先頭打者本塁打。打球速度112・8マイル（約181・5キロ）の“爆速”アーチに敵地が騒然となった。

この一発でメジャー通算300号まで残り3本。先頭打者本塁打は今季6本目、通算30本目となった。

3回の第2打席は投ゴロ、5回の第3打席は一ゴロに倒れると、7回無死一塁の第4打席もニゴロ併殺に終わった。2−1の9回2死一塁の第5打席は申告敬遠で勝負を避けられ、敵地ながらスタンドからは大ブーイングが起きた。

チームは1−1の6回にフリーマンが13号ソロを放って勝ち越しに成功。投手陣は相手上位打線にバクストンら右打ちの強打者が多いことから「オープナー」として、救援右腕・クラインを起用。そのクラインは初回にバクストンに同点ソロを被弾。それでも2回から本来、先発予定だった左腕・ラウアーがマウンドに上がると、7回までの6イニングを3四球こそ与えたものの無安打無失点に抑える好投を見せた。

ロバーツ監督は試合前、「エリク（ラウアー）にできるだけ長いイニングを投げてもらうため、相手打線の最初の4〜5人は強打の右打者が並んでいるので」とオープナー作戦の理由を明かしたが、指揮官の狙い通りとなった。

8回以降は救援陣がリードを死守し、逃げ切り勝ち。ドジャースは連敗を2で止め、両リーグ最速で50勝に到達。勝利が決まると、大谷はボールを握ってマウンドへ。“恒例”の試合後、シャドーピッチングで24日（同25日）の先発登板に備えた。

ただ、この日は正右翼手・タッカーが「腰のけいれん」で2回に四球で出塁後に代走を送られ、途中交代。スタメンマスクのラッシングも「脳しんとうの可能性」で3回の守備からベンチに退くなど、アクシデントが相次いだ。

チームは正捕手・スミスをはじめ、正左翼手のT・ヘルナンデス、E・ヘルナンデスも負傷離脱中で、両者も離脱となれば、大きな痛手となりそうだ。