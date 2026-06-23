◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージI組第2節 ノルウェー 3-2 セネガル(日本時間23日、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム)

ノルウェーがアーリング・ハーランド選手の2ゴールなど3得点を奪い勝利。2連勝で決勝トーナメント進出を決め、第3節では同じく2連勝のフランスと激突へ。その一戦でI組の突破順位が決する頂上決戦となります。

そのノルウェーは前半43分にマルクス・ホルムグレン・ペデルセン選手のゴールで先制します。そして1-0で折り返した後半3分に怪物ハーランド選手がエリア内左でスルーパスを受けると、それをワンタッチでシュート。最後は滑り込むようにボールを蹴り込みゴール右上へ決めます。

するとセネガル1点を返され2-1となった後半13分にもハーランド選手が躍動。ゴール前で待ち構えると左からのクロスにダイレクトシュート。右足のサイドで枠内へ飛ばし、この日2ゴール目を奪いました。

ノルウェーはこの3得点のまま、終盤にもう1失点しますが逃げ切りに成功。2連勝をかざり決勝トーナメント進出を決定させました。I組では、ともに2連勝のフランスと同じく勝ち点6とし、得失点差で2位に。第3節では、そのフランスとの直接対決でグループ突破順位が決定します。