クールな脇元華のお茶目な一面 バーディ奪取の可愛い決めポーズにファンは大喜び！
脇元華のスタッフが自身のインスタグラムを更新。今回も脇元のプライベートラウンドに密着すると、バーディシーンを集めた動画を投稿した。
【動画】バーディをゲットした脇元華の決めポーズが可愛らし過ぎる
カメラ目線で可愛らしくピースをするシーンからスタートした動画。最初はほぼストレートラインを真ん中からカップに沈めるとガッツポーズ。そして右の拳を突き上げていた。終盤では「ライン出しで抑えた打ち方」のセカンドショットでグリーンを捉えると、少し長いバーディバットも軽いフックラインを読み切って沈めてみせた。スタッフも「プロゴルファーって凄いな！笑」と感心していた。この日は5アンダーのナイスラウンドだったことを明かすと、最後は両手を頬に当てた「可愛い笑顔」で動画を締めくくった。投稿を見たファンは「華ちゃん可愛い！」「試合でもバーディ連発楽しみにしています」「コノ勢いを、本番でぇ〜」「お茶目な一面も見れて良かったです」などとコメント。スタッフはその一つ一つに丁寧に返信していた。ツアー復帰第2戦となった「ニチレイレディス」では予選を突破し、24位タイでフィニッシュ。今週は千葉県で開催される「EARTH MONDAMIN CUP」に参戦する。スタッフは改めて「皆さまのご声援が華プロの大きな力になっています」「応援よろしくお願いいたします」とファンに呼び掛けていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
人気女子プロが初めてツアーでキャディに挑戦 走って、バンカーならして、声かけて 「いやーーー、、やること多くて大変だ」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「父の日」に上田桃子が「2人の父」に感謝 父親には「いっぱい孫に貢いでね」、夫には「しっかりと背中を見せてあげてね」とのお願いも
松坂大輔が会心のラウンド「68」でベストスコアを更新！ 目標はさらに大きく「いつか安定してアンダーを出せるように…」
【動画】バーディをゲットした脇元華の決めポーズが可愛らし過ぎる
カメラ目線で可愛らしくピースをするシーンからスタートした動画。最初はほぼストレートラインを真ん中からカップに沈めるとガッツポーズ。そして右の拳を突き上げていた。終盤では「ライン出しで抑えた打ち方」のセカンドショットでグリーンを捉えると、少し長いバーディバットも軽いフックラインを読み切って沈めてみせた。スタッフも「プロゴルファーって凄いな！笑」と感心していた。この日は5アンダーのナイスラウンドだったことを明かすと、最後は両手を頬に当てた「可愛い笑顔」で動画を締めくくった。投稿を見たファンは「華ちゃん可愛い！」「試合でもバーディ連発楽しみにしています」「コノ勢いを、本番でぇ〜」「お茶目な一面も見れて良かったです」などとコメント。スタッフはその一つ一つに丁寧に返信していた。ツアー復帰第2戦となった「ニチレイレディス」では予選を突破し、24位タイでフィニッシュ。今週は千葉県で開催される「EARTH MONDAMIN CUP」に参戦する。スタッフは改めて「皆さまのご声援が華プロの大きな力になっています」「応援よろしくお願いいたします」とファンに呼び掛けていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
人気女子プロが初めてツアーでキャディに挑戦 走って、バンカーならして、声かけて 「いやーーー、、やること多くて大変だ」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「父の日」に上田桃子が「2人の父」に感謝 父親には「いっぱい孫に貢いでね」、夫には「しっかりと背中を見せてあげてね」とのお願いも
松坂大輔が会心のラウンド「68」でベストスコアを更新！ 目標はさらに大きく「いつか安定してアンダーを出せるように…」