【本日スタート】赤から、ハーゲンダッツ食べ放題を開催 90分間、最大6種が食べ放題に “旨辛→甘い”を楽しむ7・27までの期間限定企画
鍋料理店「赤から」は、きょう23日〜7月27日までの期間限定で「ハーゲンダッツ食べ放題」企画を全国の対象店舗で実施する。『赤から鍋』などの旨辛料理とともに、プレミアムアイスクリーム『ハーゲンダッツ』を好きなだけ楽しめる特別企画となる。
【写真】クリスピーサンド「ザ・リッチキャラメル」など、食べ放題になる最大6種のフレーバー
今回の企画では、赤からの旨辛料理を味わった後に、濃厚でなめらかなハーゲンダッツを楽しむことで、“旨辛→甘い”の味覚体験を提案。辛さで刺激された口の中をアイスクリームが包み込み、思わず次のひと口を求めたくなる“無限ループ”を楽しめるとしている。
対象となるフレーバーは最大6種類。定番の「バニラ」「ストロベリー」「グリーンティー」に加え、「ROCKY CRUNCHY! ストロベリーブラックココア」「ROCKY CRUNCHY! ソルティハニーバター」、クリスピーサンドの「ザ・リッチキャラメル」をラインアップする。なお、店舗によって取り扱い商品が異なるほか、期間中に変更される場合もある。
料金は、税込869円。赤から鍋（食べ放題・コース含む）をグループ人数分注文した利用客が対象となる。グループ全員での注文が必要（※小学生は鍋の注文グループ人数に含まず、小学生未満は無料）で、ハーゲンダッツの食べ放題の利用時間は90分間。鍋や焼肉の食べ放題を利用する場合は、それぞれの制限時間に準じる。
また、平日ランチタイムでの利用、学生セットとの併用は不可となる。
2003年に名古屋で誕生した赤からは、独自配合の味噌を使った『赤から鍋』を看板メニューとする鍋料理チェーン。全国約150店舗を展開し、コクのある旨みとクセになる辛さで幅広い世代から支持を集めている。
【写真】クリスピーサンド「ザ・リッチキャラメル」など、食べ放題になる最大6種のフレーバー
今回の企画では、赤からの旨辛料理を味わった後に、濃厚でなめらかなハーゲンダッツを楽しむことで、“旨辛→甘い”の味覚体験を提案。辛さで刺激された口の中をアイスクリームが包み込み、思わず次のひと口を求めたくなる“無限ループ”を楽しめるとしている。
料金は、税込869円。赤から鍋（食べ放題・コース含む）をグループ人数分注文した利用客が対象となる。グループ全員での注文が必要（※小学生は鍋の注文グループ人数に含まず、小学生未満は無料）で、ハーゲンダッツの食べ放題の利用時間は90分間。鍋や焼肉の食べ放題を利用する場合は、それぞれの制限時間に準じる。
また、平日ランチタイムでの利用、学生セットとの併用は不可となる。
2003年に名古屋で誕生した赤からは、独自配合の味噌を使った『赤から鍋』を看板メニューとする鍋料理チェーン。全国約150店舗を展開し、コクのある旨みとクセになる辛さで幅広い世代から支持を集めている。