フリーアナウンサーの中村江里子（57）が22日、自身のインスタグラムを更新。ミラノでの最後の週末の様子を公開した。

「昨年9月にスタートしたMilano生活。数日後にはまたパリの住人に戻ります」と報告。Milano 生活最後の週末」とつづった。

「次女はインターンシップ終了後の口頭試験の準備。夫と私は書類整理や引越し準備。でも、すでにキッチンが使える状況ではなく ランチに出かけました」と夫でフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と次女が手をつないでミラノの街を歩く姿を披露した。

「私は夫と子供達が一緒に歩いているところを数歩下がって眺めるのが大好き」と中村。「後ろ姿コレクションが沢山あります 2人は紺と白のコーディネートで」とつづった。

「あっ、実は私も 見えるかしら？夫とは靴がお揃い」と家族ショットも。「あっ 投稿した写真だと足元見えない事に気づきました。残念」「#milano」「#家族時間」と添えた。

中村は元フジテレビのアナウンサーで、00年にバルト氏と結婚。04年に第1子長女、07年に第2子長男、10年に第3子次女を出産している。パリに在住していたが、1年間の予定で現在は夫、次女とともにイタリア・ミラノで暮らしている。長女は日本でのインターン、長男がニューヨークに留学している。