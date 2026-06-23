◇インターリーグ ドジャース−ツインズ（2026年6月22日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。9回の第5打席は申告敬遠で勝負を避けられ、敵地ながら大ブーイングが起きた。

2−1の9回、2死から代打・フリーランドが右前打を放って出塁すると、大谷が第5打席を迎えた。ただ、すかさずツインズ側が申告敬遠。勝負を避けられ、敵地ながら三塁側に集まったドジャースファンから大ブーイングが沸き起こった。

初回の第1打席は相手先発・マシューズの真ん中付近のチェンジアップを捉え、右翼スタンドに2試合ぶり17号となる先頭打者本塁打。打球速度112・8マイル（約181・5キロ）の“爆速”アーチに敵地が騒然となった。

この一発でメジャー通算300号まで残り3本。先頭打者本塁打は今季6本目となった。

3回の第2打席は投ゴロ、5回の第3打席は一ゴロ、7回無死一塁の第4打席は二ゴロ併殺に倒れた。

前日21日（同22日）のオリオールズ戦は現地が「父の日」とあり水色バットで中前打を放ち2打数1安打1四球。大量点差を付けられた7回の第4打席で代打を送られ途中交代した。試合後は炎症を抱える左膝をアイシングする姿も見られた。