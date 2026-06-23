『ヤニねこ』邪竜解放版の公開決定 一部話数で作品の演出意図を尊重！オンエア版と2種類展開
アニメ『ヤニねこ』（7月放送）の「邪竜解放版」の公開が決定した。一部話数において、作品の演出意図を尊重した「邪竜解放版」と地上波放送の「オンエア版」の2種類を展開。「邪竜解放版」はAT-Xと、一部配信サービスにて視聴できる。
【画像】いろいろヤバそう…邪竜解放版の公開決定！『ヤニねこ』場面カット
同作は、『ヤングマガジン』にて連載中で、ねこがヤニ吸う日々を描いた物語。ヤニねこは、とにかくタバコが大好きなクズ獣人。倫理観や清潔感がちょっと足りておらず、窓から吸い殻を捨てたり、人に唾を垂らしたり、やっちゃいけないこともする。お節介な妹ねこや友達のヤクねこに囲まれて、毎日毎日プカプカ吸って生きる業＜カルマ＞が詰まったストーリー。
■配信情報
・ABEMA：オンエア版
・AnimeFesta：オンエア版/邪竜解放版
・DMM TV：邪竜解放版
・dアニメストア：オンエア版
・FOD：邪竜解放版
・Hulu：邪竜解放版
・J:COM STREAM：オンエア版
・Lemino：オンエア版
・milplus：オンエア版
・music.jp：オンエア版
・Netflix：邪竜解放版
・Prime Video：オンエア版
・TELASA：オンエア版
・TVer：オンエア版
・U-NEXT：オンエア版
・アニメタイムズ：オンエア版/邪竜解放版
・アニメ放題：オンエア版
・カンテレドーガ：オンエア版
・ニコニコ（ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル）：オンエア版
・バンダイチャンネル：オンエア版
・ビデオマーケット：オンエア版
・ふらっと動画：オンエア版
■放送情報
2026年7月2日から TOKYO MX、BS11、AT-Xにて放送開始！
TOKYO MX、BS11：2026年7月2日から毎週木曜日24:30〜
AT-X：2026年7月25日から毎週土曜日24:30〜(※リピート放送：毎週木曜日28:00〜)
2026年7月2日より、毎週木曜25時〜Netflixほか各配信サイトにて順次配信開始！
【画像】いろいろヤバそう…邪竜解放版の公開決定！『ヤニねこ』場面カット
同作は、『ヤングマガジン』にて連載中で、ねこがヤニ吸う日々を描いた物語。ヤニねこは、とにかくタバコが大好きなクズ獣人。倫理観や清潔感がちょっと足りておらず、窓から吸い殻を捨てたり、人に唾を垂らしたり、やっちゃいけないこともする。お節介な妹ねこや友達のヤクねこに囲まれて、毎日毎日プカプカ吸って生きる業＜カルマ＞が詰まったストーリー。
・ABEMA：オンエア版
・AnimeFesta：オンエア版/邪竜解放版
・DMM TV：邪竜解放版
・dアニメストア：オンエア版
・FOD：邪竜解放版
・Hulu：邪竜解放版
・J:COM STREAM：オンエア版
・Lemino：オンエア版
・milplus：オンエア版
・music.jp：オンエア版
・Netflix：邪竜解放版
・Prime Video：オンエア版
・TELASA：オンエア版
・TVer：オンエア版
・U-NEXT：オンエア版
・アニメタイムズ：オンエア版/邪竜解放版
・アニメ放題：オンエア版
・カンテレドーガ：オンエア版
・ニコニコ（ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル）：オンエア版
・バンダイチャンネル：オンエア版
・ビデオマーケット：オンエア版
・ふらっと動画：オンエア版
■放送情報
2026年7月2日から TOKYO MX、BS11、AT-Xにて放送開始！
TOKYO MX、BS11：2026年7月2日から毎週木曜日24:30〜
AT-X：2026年7月25日から毎週土曜日24:30〜(※リピート放送：毎週木曜日28:00〜)
2026年7月2日より、毎週木曜25時〜Netflixほか各配信サイトにて順次配信開始！
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