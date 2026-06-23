『ごみ清掃芸人』としても活動する、お笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月23日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】パンの袋「細かいパンのカスが残っています」「軽く水洗いや ティッシュで拭き取ると プラ資源に出せます！」 【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは「パンの入っていた袋ですが、細かいパンのカスが残っています。」と投稿。









パンの入っていた袋を水で洗う画像を添えて「軽く水洗いや使用後のティッシュで拭き取ると可燃ごみではなく、プラ資源に出せます！」と呼びかけました。









また、水洗いした後は「ある程度、水を切れば完璧に乾かさなくても大丈夫です！」「理由は雨の日も回収するので、水浸しじゃなければオッケーです！」と記しています。









滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。









※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】