『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』と横浜市のコラボ発表 - 期間は?
横浜市、横浜市観光協会、横浜みなとみらい21は7月24日から、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』in横浜市コラボを横浜都心臨海部で実施する。
「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」in横浜市
同映画は7月24日に全国で公開される。イラストレーター・ナガノ氏による人気コンテンツ「ちいかわ」初の映画化作品であり、SNSを中心に人気を拡大し、日本のみならず世界中で愛されるコンテンツとなっている。
公開を記念し、旅の潮風を感じる横浜でさまざまな施策を実施する。期間は7月24日〜8月2日(実施企画により期間が異なる場合がある)。WEBサイト「横浜観光情報」内に特設サイトを開設し、コラボ内容などの詳細情報を順次掲載する。
「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」in横浜市
同映画は7月24日に全国で公開される。イラストレーター・ナガノ氏による人気コンテンツ「ちいかわ」初の映画化作品であり、SNSを中心に人気を拡大し、日本のみならず世界中で愛されるコンテンツとなっている。
公開を記念し、旅の潮風を感じる横浜でさまざまな施策を実施する。期間は7月24日〜8月2日(実施企画により期間が異なる場合がある)。WEBサイト「横浜観光情報」内に特設サイトを開設し、コラボ内容などの詳細情報を順次掲載する。